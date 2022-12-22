Çilek Mahallesi kültür evini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalleye çok daha modern bir mahalle kültür ve sanat evi kazandıracaklarını belirtti.

Çilek Mahallesi kültür evini ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalleye çok daha modern bir mahalle kültür ve sanat evi kazandıracaklarını belirtti.

Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve birçok farklı branşta kadınlara meslek edinmelerini sağlayan kursların verildiği Çilek Mahallesi mahalle evini Belediye Başkanı Mustafa Gültak ziyaret etti. Ziyarete, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Başkan Gültak, “Mahalle evlerimiz fabrika gibi, buradaki kadınlar sürekli üretiyor. Her şeyi öğreniyorlar. Tekstil kursumuzda eğitim gören kadınlarımızdan bazılarının kendisine, bazılarının da çocuklarına kıyafetler diktiklerini öğrendim. Kadınlarımız böylece hem evlerinin ekonomisine katkıda bulunuyor hem de meslek öğreniyor” dedi.

“Kadınlarımız kendilerini geliştiriyor”

Çocuklu annelerin de kurslardan faydalanabilmesi için kreş hizmeti verdiklerini de kaydeden Gültak, “Burada kurs alan kadınlarımızın çoğu anne. Çocuklarını evde bırakmak zorunda kalmıyorlar. Çünkü burada akıl ve zeka oyunları odamız ve kreşimiz de var. Çocuklarımız da burada satranç gibi oyunlar oynayarak zekalarını geliştiriyorlar ve Milli Eğitim Bakanlığımızın açtığı okullara da kendilerini hazırlamış oluyorlar. Dolayısıyla burada bir kombine var, kadınlarımız bir şeyler üretiyor ve sürekli kendilerini geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

Çilek Mahallesine bir müjdesi olduğunu da vurgulayan Gültak, mahalleye çok daha modern bir mahalle kültür evi kazandıracaklarını ifade etti.

Başkan Gültak, “Yeni yapacağımız mahalle evinde, Çilek Mahalleli kadınlarımız çok daha ferah ve sınıfı daha fazla olan bir alana kavuşmuş olacak. Kadın, hayatın her alanında ve her yerde olursa o toplumda barış olur, kardeşlik olur, aşk olur. Biz de Akdeniz’de bunu yapıyoruz. Akdeniz’in tüm kadınları da buna layık” şeklinde konuştu.