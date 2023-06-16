Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketinin vurduğu illerde yaşayan çocuklar ve gençler için başlatılan ’Bir kitap da benden’ kampanyasına tüm Mersinlileri destek vermeye çağırdı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesinin başlattığı ve Akdeniz Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Kent Konseyinin de destek verdiği ’Bir kitap da benden’ kampanyasıyla; 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin etkilediği kentlerde yaşayan çocuklar ve gençlere binlerce kitap ulaştırılacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da yaptığı çağrı ile ülke çapında başlatılan kitap bağışı kampanyasına tüm Mersinlileri destek vermeye davet etti.

"Bu kitaplar onlara yaz tatilinde moral ve motivasyon sağlayacak"

Deprem bölgesinde bulunan çocuklar ve gençler için bağışlanacak kitapların güzel bir hediye olacağını söyleyen Gültak, "Kampanya, deprem sonucu kitaplarını kaybeden çocuklarımız için yaz tatili ile birlikte moral ve motivasyon desteği olacak. Kitap kampanyasına destek verecek bütün hemşerilerime de şimdiden teşekkür ediyorum. Toplanan tüm kitaplar, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem afetinin yaraladığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Osmaniye illerimizde yaşayan çocuklarımıza ulaştırılacak" dedi.

Öte yandan kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, bağışlamak istedikleri kitapları, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hizmet binasınave Yenişehir Dumlupınar Anadolu İmam Hatip Lisesine teslim edebilecekler.