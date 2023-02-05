Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Akdeniz’in Parlayan Yıldızları’ projesi çerçevesinde eğitim gören 25 öğrenciye sömestir tatilinde Ankara gezisi hediye etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ’Akdeniz’in Parlayan Yıldızları’ projesi çerçevesinde eğitim gören 25 öğrenciye sömestir tatilinde Ankara gezisi hediye etti.

Akdeniz ilçesinde yaşayan ve Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim alan zeki ve üstün yetenekli çocuklar Ankara’yı gezdi. Öğrencilere gezi çerçevesinde Anıtkabir, I. TBMM (Kurtuluş Savaşı Müzesi), II. TBMM (Cumhuriyet Müzesi), Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Kalesi gezdirildi.

BİLSEM öğrencilerinden Macit Turhan Özcan, Ankara’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda ara tatildeyiz ve Başkanımız Gültak bizler için bir gezi ayarladı. İlk olarak Anıtkakabir’e giderek Ata’mızı ziyaret ettik. Ardından 1. ve 2. Meclis’e gittik. O zamanki durumları ve savaşları inceledik. Müzeleri gezdik. Başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi.

BİLSEM 6. sınıf öğrencilerinden Irmak Kapan ise, "Bugün Akdeniz Belediyesinin düzenlediği Ankara gezisindeyiz. İlk olarak Ata’mızı ziyaret etmek için Anıtkabir’e gittik, daha sonra müzeleri gezdik. Tarihimizi bize anlattılar. Şimdi de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeyiz. Gezi çok güzel geçiyor. Bugünden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.