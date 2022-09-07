Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla, Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ile etkinlikte bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla, Zabıta Müdürlüğünde görevli personel ile etkinlikte bir araya geldi.

Programda konuşan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196’ncı yıldönümü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten zabıtaya ayrı bir önem ve destek veriyorsunuz. Pozitif ayrımcılığı hak ediyoruz diye düşünüyoruz. Sizin azminiz, vizyonunuz, çalışma hırsınız bizlere de örnek oluyor. Dolayısıyla bizler de arkadaşlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak, her ne kadar resmiyette nüfusu 270 bin görünse de gündüz nüfusu 800 bini bulan Akdeniz ilçemize hizmet etmenin gayreti içindeyiz” dedi.

“Geçmişte çatışmalarla gündeme gelen Akdeniz, bugün kentsel dönüşümle ödül alıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da seçimlerin üzerinden geçen 3 buçuk yılda Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet, proje ve yatırımları anlattı. “Bugün kentsel dönüşüm alanında Türkiye çapında yapılan bir yarışmada Akdeniz Belediyesi birincilik ödülü alıyor” diyen Gültak; “Bugün Akdeniz’de barış, huzur ve kardeşlik var, her türlü hizmet var. Akdeniz artık çok değişti. Turgut Reis Mahallemizde 11’inci kültür sanat evimizi açtık. Mahalleli kadınların mutluluğunu görmenizi isterdim. Önümüzdeki ay Huzurkent’te 12’nci kültür evimizi açıyoruz” diye konuştu.

“Akdeniz çok daha güzel olacak”

Sözlerini “Biz bir ekibiz ve aynı gemideyiz” şeklinde sürdüren Gültak; “Akdeniz’de kadınlara ve gençlere yönelik birçok hizmeti ayağa kaldırdık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının anketi de gösterdi ki, Akdeniz ilçesi olarak gelişmişlik sıralamasında 123’üncü sıradan bugün 103’üncü sıraya çıktık. Merak etmeyin, 5 yıl sonra Akdeniz çok daha farklı ve güzel bir yerde olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, tüm müdürlüklerin çalışmasından memnuniyet duyduğunu da sözlerine ekleyerek; “Gerçekten tüm arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Çünkü bizimle çalışmak gerçekten çok farklı. İnşallah Akdeniz, sizlerle ve bizlerle çok daha güzel olacak. Halkımız bize yeniden görev verirse, hep birlikte bir 5 yıl daha Akdeniz’de neler yapacağımızı göstereceğiz. Zabıtamızın kuruluş yıldönümünü tekrar kutluyor, hepinize huzurlu ve güzel bir yaşam diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Gültak, gün dolayısıyla Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’na plaket takdim etti.