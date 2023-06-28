Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kurban ibadetlerini dini vecibelere uygun bir şekilde, sıhhi ve hijyenik bir ortamda yerine getirmek isteyen vatandaşlar için belediye tarafından hazırlanan ücretsiz kurban kesim ve satış yerlerinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara bayramlaştı.

Akdeniz Belediyesi tarafından, kurban ibadetlerini ifade etmek isteyen vatandaşlar için bu yıl Gündoğdu Mahallesi Kıbrıs İlköğretim Okulu yanındaki boş alan, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepesi yanındaki boş arazi ile Huzurkent Köselerli Mahallesi Işık Bulvarı karşısındaki boş alanda kurban satış yerleri hazırlandı. Vatandaşlar için ayrıca kent merkezi ve kırsal mahalleler olmak üzere 30 farklı bölgede de ücretsiz kurban kesim noktaları kuruldu. Kurban satış ve kesim yerlerini ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hem çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgi aldı hem de kurbanlık alışverişine çıkan veya kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Burada konuşan Başkan Gültak, vatandaşların bayramı huzur ve sükûn içerisinde geçirmeleri için bayram öncesi ve sırasında gereken tüm hazırlıkları yapıp tedbirleri aldıklarını ifade etti. Akdeniz’de 3 noktada kurban satış noktası hazırladıklarını belirten Gültak, 30 farklı bölgede de ücretsiz kurban kesim noktası hazırladıklarını anlattı. Gültak, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunan camilerin yanı sıra, mescit, türbe ve ziyaretlerin de ekipler tarafından temizliği ve bakımının yapıldığını ifade ederek, "Kurban Bayramı’nın ilk gününde, Akdeniz Belediyemizin vatandaşlarımız için hazırladığı kurban satış ve kesim noktalarında incelemelerde bulunduk. Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlarımızla bir araya gelip sohbet ettik, bayramlarını tebrik ettik. Bayramın ilk gününde kutsal topraklarda olup hac vazifesini yerine getiren Müslüman kardeşlerimizin de haclarının Cenabı Allah tarafından kabul edilmesini niyaz ediyorum” dedi.

Geçmiş yıllarda yapılmayan bir hizmeti vatandaşlara sunduklarının altını çizen Gültak, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından beri kurban bayramlarımızda portatif tesisler kuruyoruz. Buralarda kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlarımız için ücretsiz hizmet veriyoruz. Bu yıl ilçemizin 30 farklı bölgesinde ücretsiz kurban kesim noktaları hazırladık. İnsanlarımız düzenli bir şekilde sıraya giriyor, zabıtalarımız da buralarda görevinin başında hizmet veriyor. Kurbanlık almak isteyen insanlarımız için de ilçemizde 3 farklı bölgede satış yerlerini hizmete açtık. Sıhhi, steril bir ortamda insanlarımız, İslami örf ve adetlere uygun şekilde kurbanlıklarını ücretsiz kestirip poşetlere koyup evlerine götürebiliyor. Halkımızın büyük bir memnuniyeti var. Çünkü daha önce bu tür bir hizmet maalesef Akdeniz’de yoktu. Hizmetlerimiz bayram boyunca devam edecek. Bir kez daha Akdeniz, Mersin, Türkiye ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.