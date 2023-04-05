Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’de ilk kez gerçekleştirilen onkobüs servis hizmeti sayesinde, kanser tedavisi gören dezavantajlı durumdaki hastaları ve refakatçilerini tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaştırıp, yeniden evlerine bıraktıklarını söyleyerek, "Bu hizmeti tüm belediyelerin vermesi gerekir" dedi.

Akdeniz Belediyesi, ’1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası’ çerçevesinde ’kontrol et, farkında ol, sağlıklı kal’ çağrısıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizesinde, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Küçük’ün katılımıyla kansere karşı farkındalık semineri düzenledi. Konferansın açılışında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, 2021 yılı Mart ayında kentte ilk kez başlattıkları ücretsiz ’onkobüs servis hizmetine’ dikkat çekti. Gültak, hizmet sayesinde özellikle dezavantajlı durumdaki kanser hastaları ile refakatçilerinin, belediye servis aracıyla tedavi gördükleri hastanelere ulaştırıldıklarını, kemoterapi veya radyoterapi tedavisinden sonra tekrar evlerine bırakıldıklarını anlattı.

"743 onkoloji hastası ile iletişime geçildi, 668 kanser hastası programa alındı"

Kendisinin de eczacı olduğunu hatırlatarak kanserde erken teşhisin önemine işaret eden Gültak, "İmzaladığımız bu protokolün hemen ardından bölgemizde yaşamakta olup kanser tedavisi gören 743 onkoloji hastası ile iletişime geçildi. Görüşme sağlanan ve sosyal yardıma ihtiyacı olduğu belirlenen 668 kanser hastası vatandaşımızın tespiti yapılıp sosyal yardım programına alınmıştır. Bu tespitin hemen sonrasında belediyemiz tarafından kanser tedavisi gören onkoloji hastalarına özel olarak bir araç tahsis ettik. Düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek sağlık şatlarına uygun hale getirilen Onkobüs servis aracımız ile kanser hastası insanlarımıza tedavi görmekte oldukları hastanelere ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz koordinesinde tamamen ücretsiz sunduğumuz Onkobüs hizmetinden bugün itibariyle faydalanmakta olan hasta sayımız yaklaşık 200’dür. 10 Mart 2021 tarihinden bu güne kadar bu hastalarımıza 2 bin 500 defa Onkobüs servis hizmeti verildi" ifadelerini kullandı.

"Depremzede kanser hastalarına da hizmet veriyoruz"

Projenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini belirten Gültak, "Diyaliz hastaları için bu tür hizmetler var ama kanser hastaları için yok. Bu yüzden tüm belediyelerimizin böylesine hayati ve önemli bir hizmeti vermesi gerektiğine inanıyorum. Hepimizi derinden sarsan ve on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine neden olan deprem felaketi dolayısıyla, Akdeniz ilçemizde geçici veya kalıcı olarak yerleşen onkoloji hastaları da bu çerçevede tüm imkanlardan faydalanmaktadır. Onkobüs hizmeti alan depremzede vatandaşlarımızın sayısı da bugün itibariyle 10’dur" diye konuştu.

"Onkobüs Hizmeti hastalar için çok büyük kolaylık"

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Küçük ise sunumuna, Gültak’ın talimatıyla kanser hastaları için başlatılan Onkobüs servis hizmeti için teşekkür ederek başladı, hizmetin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Doç. Dr. Küçük; "Bizim için de hastalarımız için de çok sevindirici ve inanılmaz bir hizmet. Başkanımızın da bahsettiği gibi radyoterapi veya kemoterapi alan hastalarımız çok halsiz ve bitkin oluyor, bulantı, kusma halinde. O insanı önce evinden alıp sonrasında kapısına kadar götürecek bir hizmeti başlatmış olmak gerçekten takdire şayan. Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten ’işin farkında olan’ bir belediyemiz var" diyen Küçük, "Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte bu konularla ilgili çalışmayı 2 sene önce başlattık. Gerçekten sundukları bu tarama hizmeti çok önemli. Örneğin 600 kişide 3 kişide kanser vakasını erken yakalayıp bu insanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağladık" şeklinde konuştu.