Mersin Tekstil Üreticileri Derneği yönetimi ve esnafı ile bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’de ’Tekstil Kent Projesini’ hayata geçireceklerini belirterek, "Üzerinde çalıştığımız bir yer var, projesi de hazır. Esnaflarımızdan sabretmelerini, sadece bize biraz daha zaman vermelerini istiyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, halk buluşmaları çerçevesinde Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte Mersin Tekstil Üreticileri Derneğini, Sanayi Sitesi Yönetimi ile Marangozcular Sitesi yönetimi ve esnafını ziyaret etti. Gültak ve beraberindeki kalabalık heyet, geçen günlerde Marangozcular Sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan ve biri itfaiye eri 4 vatandaşın yaşamını yitirmesine yol açan yangında büyük zarara uğrayan işyerini de inceledi ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Siteler Mahallesi Akdeniz Caddesi ile 160. Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaf ile Gündoğdu Mahallesi Köprü Pazar Sokağı üzerinde kurulan pazaryerini gezen Başkan Gültak, alışverişe çıkan mahalle sakinleri ve satış yapan esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

"5 binliklere uygun binlikler yapacağız"

METÜD ziyaretinde konuşan Gültak, yaklaşık 20 yıl boyunca tarım görüşü gelmeyen Mersin’de, yerel seçimleri kazandıktan sonra uzun uğraşlar sonucunda bu görüşün 2021 yılı Ocak ayında geldiğini hatırlattı. Gültak, "Üzerinden 2 yıl 3 ay geçti. Bana 5 binlikler geleli de daha 1-2 ay oldu. Ben de yakında ihaleye çıkıyorum, 5 binliklere uygun binlikler yapacağım. Bu da yaklaşık 1 yıl sürer. Tabi bu süre de benden kaynaklı değil. Hal’den Huzurkent’e kadar 2 bin hektarın üzerinde bir arazi var. Bunları etap etap yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Tekstil kent projesini hayata geçireceğiz"

Gültak, Mersin’de Tekstil Kent Projesi’ni hayata geçirmek istediklerinin de altını çizerek, şöyle konuştu:

"Çalıştığımız bir yer var, projeleri de hazır. Ama biraz zaman istiyoruz. Önce bu seçimi atlatmalıyız. Sonra da benim seçimim var, 8-9 ay sonra. Ondan sonra o yeri aktif hale getiririz. Çünkü kentsel dönüşümle bu tür yerler açabiliyoruz. Tekstil kent projesi hedefimizde kesinlikle var. Bu işin içerisine TOKİ’yi de katacağız ki bunun görüşmelerini de yaptık. Ama biraz sabredin ve bize güvenin. Bugüne kadar biz ne söz verdiysek yerin getirdik. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

"Esnaf odaları büyümeye hazır fidanlardır"

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise, "Bakan olduğum zamanlarda da vaktimin çoğunu esnaf odalarımıza ayırdım. Çünkü esnaf odaları fidanlıktır. O fidanlık büyür; KOBİ olur, büyük sanayi olur. Türkiye’nin gerek tekstil, gerek konfeksiyonda sektörlerin birçoğunu bilirim. Hem sanayi hem devlet hem de ekonomi bakanlığımda, ihracatın da dümenine geçtiğimde gördüm ki lokomotif tekstil konfeksiyon sektörü. Bu sektör, sadece ihracat, üretim, yatırım değil, ayrıca istihdam da demek" şeklinde konuştu.