Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesinin de destekçileri arasında olduğu ’Fikri Arıcan 2. Fight Night Muay Thai Uluslararası Dövüş Organizasyonu’na katılarak sporcuların kupa ve madalya heyecanına ortak oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesinin de destekçileri arasında olduğu ’Fikri Arıcan 2. Fight Night Muay Thai Uluslararası Dövüş Organizasyonu’na katılarak sporcuların kupa ve madalya heyecanına ortak oldu.

Edip Buran Spor Salonu’ndaki organizasyonda ringe çıkan sporculara başarılar dileyen Gültak, göreve geldikleri günden itibaren spora ve sporcuya büyük önem verdiklerinin altını çizdi, Akdeniz’e onlarca yeni tesis kazandırırken, mevcut tesisleri de yenileyip sporcuların ve sporsever vatandaşların hizmetine açtıklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Onur Eryılmaz Gümüştok’un da katıldığı etkinlikte Başkan Gültak, uluslararası organizasyon nedeniyle Milli Sporcu Fikri Arıcan’a, müsabakalara katılan Muay Thai sporcuları ve sporseverlere teşekkür etti.

“Akdeniz, artık sporla anılıyor”

Yakın geçmişte istenmeyen olaylarla gündeme gelen Akdeniz’in, bugün festivallerle kültür, sanat ve sporla anıldığının altını çizen Gültak, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla bugüne kadar olmayan birçok spor tesisini Akdeniz’de hayata geçirdik, ilçemize ve vatandaşlarımıza kazandırdık. Ayrıca birçok milli sporcumuzu da kulübümüz bünyesine katarak Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettik. Akdeniz artık kardeşlikle, muhabbetle, sevgiyle, sporla, gençlerimiz ve kadınlarımızla çok daha farklı kulvarlara girdi. Akdeniz’de değişim ve dönüşüm devam edecek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ringe çıkacak sporcularımıza ve hakemlere başarılar diliyorum” dedi.