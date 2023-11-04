Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 11-12 Kasım günlerinde Millet Bahçesi sahil etabında, birbirinden farklı sportif etkinlikler ve gösteriler eşliğinde, kentte ilk kez düzenlenecek ‘Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali’ne tüm Mersinlileri davet etti.

Başkan Gültak, 11-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleşecek olan ’Uluslararası Akdeniz Su Sporları Festivali’ öncesi, etkinliğin düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından festivalin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulunan Gültak, bütün Mersinlileri festivalin gerçekleşeceği tarih aralığı içerisinde su, plaj, kara sporları ve

vatandaşlara yönelik eğlenceli etkinlikler ve konserlerin organize edileceği festivale davet etti. Su sporları festivalinin kentte ilk kez düzenleneceğinin altını çizen Başkan Gültak, "Mersin Millet Bahçemizin sahil etabında, 11-12 Kasım tarihleri içinde Türkiye’nin en güzel ve en büyük su sporları festivalini gerçekleştireceğiz. Böylesi bir festival Mersin’de ilk kez düzenlenecek. Festival çerçevesinde 13 farklı branşta yarışmalar organize edilecek. Su sporları festivalimize yurtdışından da 200 sporcuyu bekliyoruz. Dolayısıyla yurtiçi ve yurtdışından toplamda 500 sporcunun katılacağı uluslararası nitelikte bir su sporları festivalinden bahsediyoruz” dedi.

“Mersin’in ve Akdeniz’in marka değerinin yükselmesini sağlayacak ‘A’ kalite bir festivali ilk kez kentimizde biz gerçekleştirmiş oluyoruz” diyen Gültak, “Lütfen 11-12 Kasım günleri içinde hiç kimseye söz vermeyin. Çünkü Mersin’de ilk kez böylesi bir su sporları festivali yapılıyor. Aileniz ve çocuklarınızla eğlenebileceğiniz, birlikte keyifli zaman geçireceğiniz, farklı branşlarda oyunları da izleyebileceğiniz dolu dolu 2 gün sizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.