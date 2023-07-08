Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti sunulan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ulaşılan hane sayısının 800’e yaklaştığını belirten Başkan Gültak, “Bu hizmet, bizim dönemimizde hızlanmış ve bugün bu kadar büyümüş bir projedir. Yaşlılarımızın, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve kimsesizlerimizin kimsesi olacağız” dedi.

Akdeniz Belediyesinin, yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç durumdaki vatandaşlara periyodik şekilde ve aralıksız sunduğu evde kişisel bakım ve temizlik hizmeti verdiği ailelerin sayısı 800’e ulaştı. Hizmet çerçevesinde, Akdeniz ilçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, engelli, şehit yakını, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev ziyaretleri yapılıyor. Ziyaretlerde dezavantajlı durumdaki vatandaşlara saç kesimi, el ve ayak bakımı gibi çeşitli kuaförlük hizmetleri sunuluyor. Ayrıca gidilen hanenin günlük temizlik ihtiyacını karşılayacak şekilde cam, kapı, silme, süpürme, toz alma, banyo gibi yerlerin temizliği de yapılıyor.

“Ulaştığımız hane sayısını 10 kat arttırdık”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhsaniye, Müfide İlhan ile Yeni Mahallede yaşayan ve belediyenin sunduğu evde kişisel bakım ve temizlik hizmetinin yanı sıra, kanser hastalarına sunulan onkobüs servis hizmeti alan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşları sık sık ziyaret edip yalnız bırakmadıklarını belirten Gültak, "Biz göreve geldiğimizde ulaşılan ev sayısı 80 iken biz ise bugün 780 ailemize ulaşıyoruz. Yaklaşık 10 kat daha fazla hane sayısına bu hizmeti veriyoruz. Bu hizmeti alan vatandaşlarımızın geliri düşükse maddi yardımda bulunuyor, gıda malzemeleri konusunda destek oluyoruz. Hastaneye ulaşım ihtiyaçları varsa Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz eliyle bu hizmeti de sunuyoruz” diye konuştu.

“Yaşlılarımızın, engelli ve kimsesiz insanlarımızın hayatına dokunuyoruz”

Evde bakım ve temizlik hizmeti verilen hane sayısının arttığını kaydeden Gültak “Yaşlılarımızın, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bu hizmet, bizim dönemimizde hızlanmış ve bugün bu kadar büyümüş bir projedir. Bugün itibariyle 5 grup sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kere mahallelere çıkıp, en az 10 eve uğrayıp hizmet veriyorlar. Vatandaşlarımız, kendilerine sunduğumuz bu hizmetten memnun. Yaşlılarımızın, engellilerimizin ve kimsesizlerimizin kimsesi olacağız. Devletimizin büyüklüğünü ve sıcaklığını Akdeniz’de, personelimizle birlikte ihtiyaç duyan insanlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar da duygularını dile getirerek, hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade etti. Konuşurken kimi zaman duygulanan vatandaşlar, Başkan Gültak ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve personeline teşekkür etti.