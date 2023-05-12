Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile velilerinin, ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ dolayısıyla ’Paylaşmak İçin Engel Yok’ sloganıyla düzenlediği etkinliğe katılarak özel çocuklar ve ebeveynlerinin heyecanına ortak oldu. Özel çocuklar ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gültak, "En büyük engel sevgisizliktir. İnsan, yüreğiyle hareket ettiğinde, hayatı paylaştığında önünde hiçbir engel duramaz" dedi.

Akdeniz Belediyesinin de katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, Okul Müdürü Aydın Bütünay, Nusratiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Miniklerin hazırladığı resim ve el işi sergisini gezen Başkan Gültak, kadınların el emeği göz nuru ürünler sergilediği stantları ziyaret edip hediyelikler satın aldı. Miniklerle oyunlar oynayıp etkinlikleri izleyen Gültak, farkındalık oluşturmak adına çocuklarla birlikte gökyüzüne balonlar uçurdu.

"Kafanızdaki engelleri ortadan kaldırdığınızda önünüzde hiçbir engel kalmaz"

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gültak, gerçek engelin düşüncede olduğunun altını çizerek, "Her zaman söylediğim üzere en büyük engel sevgisizliktir. Dolayısıyla kafanızdaki, aklınızdaki engelleri ortadan kaldırdığınızda önünüzde hiçbir engel de kalmaz. İnsan, yüreğiyle hareket ettiğinde önünde hiçbir engel duramaz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak, hayata kattıkları çeşitli faaliyet ve projelerle engelli bireyler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarının altını çizen Gültak, gelecek hafta içinde belediyenin katkılarıyla okulun öğrencileri ile velilerinin katılacağı bir gezi düzenleneceğini de ifade etti.

Belediyeciliğin sadece asfalt, kaldırım, altyapı, üstyapı yapmak olmadığına değinen Gültak, sosyal, kültürel projeleri olduğunu bu noktada Akdeniz’de gençlerin eğitimine yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydetti.

"Akdeniz değişiyor, güzelleşiyor ve yükseliyor"

"Eğitime özellikle önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana dokunmadığımız okulumuz kalmadı" diyen Gültak "Akdeniz sınırlarında bir etüt merkezi yoktu. İlk etüt merkezini biz açtık. İnternet üzerinden dijital eğitim portalları da kurduk. Gençlerimiz istedikleri anda ve yerde üniversite sınavına hazırlanabiliyor. Metropol Gökdelen binası 29’uncukatında bulunan ‘Türkiye’nin en havalı’ etüt merkezi sayesinde birçok çocuğumuz üniversite kazanıp diledikleri bölümlere yerleşti. Biz, Akdeniz’de çocuklarımızı ve annelerimizi, uyuşturucu ve terör belasından kurtardık. Çocuklarımız artık okuyor ve iş sahibi oluyor. Kadınlar da mahalle kültür evlerimizle birlikte eğitim alıyor, meslek sahibi oluyor. Ayrıca kursiyer kadınları ülkemizin farklı tarihi ve turistik şehirlerine gezilere götürüyoruz. Bu hizmet ve projelerin hiçbiri daha önce yoktu. Akdeniz hızla güzelleşiyor ve yükseliyor"diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, çocukların hazırladığı renkli gösteriyi izledi.