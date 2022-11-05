Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Huzurkent Adnan Menderes ve Bahşiş mahallelerini ziyaret ederek, hem yapılan hizmetleri anlattı hem de muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Huzurkent Adnan Menderes ve Bahşiş mahallelerini ziyaret ederek, hem yapılan hizmetleri anlattı hem de muhtarlar ve mahalle sakinlerinin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

AK Parti Akdeniz ilçe Başkanı Emin Genç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği buluşmada, belediyenin geçen 3 buçuk yıl içinde hayata kattığı ve ilçeyi değiştiren hizmetlerini anlatan Başkan Gültak, yakın süreçte ilçeye kazandırılacak hizmet ve projeleri de anlattı. Muhtarlar ve mahalle sakinlerinin dile getirdiği bazı talep ve sıkıntıları yerinde dinleyen Gültak, belediye ile ilgili sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi, ayrıca diğer resmi kurumları ilgilendiren sıkıntıların çözümü için de yetkilileri telefonla aradı. Mahallelerde bulunan okul, cami ve kimi resmi kurumları da gezen Gültak, beraberindeki heyetle birlikte, Huzurkent Şehitliği’ni de ziyaret ederek, şehitlerin kabirleri başında dualar etti.

“Huzurkent’e, içinde kreş de olan bir kültür merkezi kazandırdık”

Mahalle sakinlerine hitap eden Gültak, Akdeniz’de huzuru, barışı ve kardeşliği sağladıklarının altını çizdi. Kadınlar kültür merkezlerinde kurs ve eğitimler alırken, gençlerin ve çocukların da eğitim ve sporla geleceğe daha emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Gültak, "Huzurkent’e çok güzel bir kültür evi ve kreş kazandırdık, açılışlarını da önümüzdeki günlerde yapacağız. Eski sağlık ocağı kültür merkezine dönüştü. Mahalleli kadınların eğitim alacağı, okuma yazma kurslarından dikiş nakış kursu alabilecekleri güzel bir merkezi vatandaşlarımıza kazandırdık. Merkeze gelecek anneler, küçük çocuklarını da yanlarında getirebilecek, ‘çocuğum evde kaldı’ derdi olmayacak. İnşallah güzel bir spor tesisini de yakında mahallemize kazandıracağız" dedi.

İlçeye ilk kez kazandırdıkları asfalt üretim tesisi sayesinde özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde soğuk asfalt serimine de başladıklarını belirten Gültak, "Bugün Akdeniz ilçemizin ve mahallelerimizin en büyük sorunu asfalttır. Karşımıza çıkarılmak istenen bütün engelleri aşarak asfalt ve kaldırım hizmetleri için borçlanma yetkisini Meclisimizden aldık. Nihayetinde de sıcak asfalt için yakında sözleşme imzalıyoruz. İnşallah sıcak asfalt ve kaldırım işine de önümüzdeki hafta içinde başlayacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinlerine hitabının ardından Gültak, muhtarlar ve vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinleyip notlar aldı. Belediye ile ilgili sıkıntıların giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat veren Gültak, diğer resmi kurumları ilgilendiren sıkıntıların çözümü için de yetkililerle iletişime geçti.