Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldiği günden itibaren kaçak yapılarla uğraştığını ve kentsel dönüşümün öneminden bahsettiğini belirterek, "Kimlerin bunlara karşı çıktığı, hayır oyu kullandığı belli. Barış Mahallesi’nde şu an hak sahipleriyle yüzde 94 oranında anlaşmış durumdayız. Binaları TOKİ yapıyor. Çay Mahallesi’nde ise cuma günü anahtar teslimi yapıyoruz" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldiği günden itibaren kaçak yapılarla uğraştığını ve kentsel dönüşümün öneminden bahsettiğini belirterek, "Kimlerin bunlara karşı çıktığı, hayır oyu kullandığı belli. Barış Mahallesi’nde şu an hak sahipleriyle yüzde 94 oranında anlaşmış durumdayız. Binaları TOKİ yapıyor. Çay Mahallesi’nde ise cuma günü anahtar teslimi yapıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 46 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi nedeniyle çıkan tartışmalar üzerine söz alarak, sadece yerli değil, yabancı bilim adamlarının da da böylesi bir depremin binlerce yıldır görülmediğini yazdığını söyledi.

"Güneşi balçıkla sıvayamazsınız"

Devletin ilk günden itibaren bölgede olduğunu vurgulayan Gültak, "Çok büyük bir karasal hareketten, çok büyük bir afetten bahsediyoruz. Bunun altını mutlaka çizelim. Üzülüyorum, çünkü bizim devletimiz büyük bir devlettir, ilk günden itibaren oradadır. İktidarımız, bakanlarımız oradadır. Cumhurbaşkanımız kaç kez gitmiştir ve gitmeye devam ediyordur. Böyle yaparak güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Herkes hizmet etmiştir. Mersin Büyükşehir de Akdeniz de Yenişehir de Toroslar hizmet etmiştir. Bunları konuşmayı hoş bulmuyorum ama siyaset algı üzerinden gittiğinden, konuşmaz isek sanki biz bir şey yapmıyoruz, her şeyi birileri yapıyor gibi veya iktidar yapmıyor gibi algılandığı için halkımdan da bu konuşmayı yaptığım için özür diliyorum. Çok ilginçtir, Çay ve Çilek mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinde önceki HDP’li meclis üyeleri ve belediye başkanının yürütmeyi durdurma davası vardır ve kazanmışlardır" ifadelerini kullandı.

"Vicdanım rahat uyumak istiyorum"

Akdeniz Belediyesi’nin bir önceki belediye başkanının kentsel dönüşüme hayır dediğini ve dava açtığını hatırlatan Gültak, "Baktığınızda Akdeniz Belediyesi’nde Çay Mahallesi ile ilgili kentsel dönüşüm oylamasında aynı mantık devreye girmiş, CHP ve HDP meclis üyeleri ret oyu vermiştir. Ne ilginçtir ki Barış Mahallesi’nde yapılacak kentsel dönüşüme CHP ve HDP’li üyeler evet demişlerdir. Büyük bir çıkmaz var burada. Yani bir yere ‘hayır’, bir yere ‘evet’, bunu halkımızın takdirine bırakıyorum. Bunlar, meclis tutanaklarında mevcuttur. Allah bizlere böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. 2021 ve 2022 yıllarında, göreve geldiğim günden beri kaçak yapılarla uğraşıyorum. Her seferinde ceza kesiyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Bir siyasetçinin pek yapmayacağı bir iş ama herkes kendi döneminden sorumlu. 10 yıl, 20 yıl sonra birilerinin kapısını, benim kapımı çalmasını istemiyorum, vicdanım rahat yatmak istiyorum" diye konuştu.

"Kaçak yapılara kestiğim cezalara karşı çıktılar"

Akdeniz’de kaçak yapılara kesilen cezalara HDP ve CHP üyelerinin şerh kararı olduğuna dikkat çeken Gültak, "Mersin kamuoyuna söylüyorum; 2021 ve 2022 yılları arasında kaçak dosyalarına biliyorsunuz encümen ceza kesiyor. Bunlar da mevcuttur, yeri geldiğinde basınla paylaşacağım. CHP ve HDP üyelerinin kaçak yapı cezalarına şerh kararları vardır. Yani kaçak yapıyı destekliyor arkadaşlar. Bunların fotokopilerini alıp, mahalle mahalle gezip, ‘biz ceza kesilmesini istemiyoruz, başkan istiyor’ deyip beni kötülemişlerdir. Bunların hepsi delillidir, ispatlıdır, zamanı gelince basınla da paylaşacağım. Çok ilginçtir, kentsel dönüşüm dediğimiz iş, sadece TOKİ’nin yapabileceği bir iş olduğu gibi belediyelerin de yapabileceği veya kombine, ortak olarak yapabilecekleri de bir iştir. Altını çizdik, encümende ’kaçağa cezaya hayır’ diyen arkadaşlar belli, ceza kesmeyenler belli. Mahkemeye verenler belli. Mecliste hayır oyu kullananlar belli. Bunları kamuoyuyla özellikle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Siyasi bütün riskleri göze alıp kolları sıvadım"

Akdeniz’de kentsel dönüşümü başlatarak kendini riske attığını anlatan Gültak şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyesi’nden bahsettiğiniz için bana da cevap hakkı doğdu. Belediye Başkanı açısından kentsel dönüşümdeki en önemli şey nedir biliyor musunuz? Riske girmektir, siyasetçi açısından, hele Akdeniz’de iseniz, hele hele karşınızda siyasi figürler, sizinle ilgili iftira ve yalanlar atarak, insanları kandıran yüklü bir enerji varsa karşınızda, en büyük iş riske girip, elleri kolları sıvazlayıp, oradaki insanlara kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu anlatmanız gerekiyor. Anlatmadığınız takdirde hepsi kâğıt üzerinde kalıyor. Evet, Mustafa Gültak, burada devreye girdi. Barış Mahallesi’nde şu an hak sahipleriyle yüzde 94 oranında anlaşmış durumdayız. Bütün görüşmeleri biz yaptık. Eğer biz o insanlara güven telkin etmeseydik, o insanları ikna etmeseydik, kimse evini bize, TOKİ’ye vermezdi. Çay Mahallesi’nde de aynı şekilde. Bütün gezileri, programları ben yaptım, insanlarla görüştüm. Şu an Çay’da da buradan müjdesini vereyim; cuma günü inşallah anahtarlarını teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Çay Mahallesi halkına. Eğer siz vatandaşı ikna etmezseniz, TOKİ buraya gelip de ‘haydi ev yapıyorum’ diyemez."

"Biz risk almasaydık kentsel dönüşüm hayaldi"

Akdeniz Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde kentsel dönüşümün gerçekleştiğini ifade eden Gültak, "Bunun gibi, imarın hazırlanmasında, özellikle Barış ve Bahçe’de kendimiz hazırladık, sonrasında da Büyükşehire getirdik. Riskli alan ilan edilmesi ve kentsel dönüşümle ilgili tüm çalışmaları Akdeniz Belediyesi başlatmıştır. Kısacası bugün TOKİ ile birlikte bin konutu bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Ben hiçbir zaman bunu saklamadım, TV programlarında, ulusal ve yerel kanallarda Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve TOKİ yetkililerine teşekkür ettim. TOKİ ile birlikte yapıyoruz. Ben hiçbir zaman çıkıp da ‘Tek başıma, Akdeniz Belediyesi olarak ben yapıyorum’ demedim. Tekrar büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ama burada riski alan, özellikle Akdeniz Belediyesinde riski alan, vatandaşı ikna eden biziz. Bunlar olmasaydı kentsel dönüşüm hayaldi" dedi.

"Kentsel dönüşüm projelerini hazırlayın beraber Ankara’ya gidelim"

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının geç de olsa güzel bir karar aldığını söyleyen Gültak, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlıyor musunuz? Elazığ depreminden sonra kentsel dönüşümün öneminden bahsetmiştik. Siz de bize ‘şov yapma’ demiştiniz. Biz dedik ki her şeyi devletten beklemeyelim, ‘vatandaşımızın da artık riske girmesi, elini cebine atması lazım’ demiştik. O videoyu bazı arkadaşlar aldı ve bizi trend topic yaptılar. O arkadaşlara da teşekkür ediyorum, Türkiye birincisi olmuştuk. Dolayısıyla başkan, daha önce de size kaç kere söyledim. ’Lütfen gelin, Çay’da, Çilek’te Büyükşehir olarak kentsel dönüşüme girin’ dedim. Ama girmediniz. Şimdi geç de olsa daire başkanlığını açıyorsunuz; hayırlı uğurlu olsun. Buradan sesleniyorum sizlere; gelin Çay’da, Çilek’te, Şevket Sümer’de, Güneş’te kentsel dönüşüm projelerini hazırlayın, beraber Ankara’ya gidelim. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Hiçbir engelle karşılaşmazsınız."