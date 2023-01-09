10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Basının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirterek" Siyasette olduğum sürece de gazetecilere her zaman değer ve destek vereceğim" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Basının demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu belirterek" Siyasette olduğum sürece de gazetecilere her zaman değer ve destek vereceğim" dedi.

Mersinli gazeteciler, Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) kazandırılan MGC hizmet binasında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kamu görevi ifa eden basın mensuplarının her zaman yanında olduğunu belirterek, gazetecilerin günlerini kutladı.

"Kimsenin yapmadığı hizmeti yaptık"

Bugüne dek hiçbir yöneticinin yapmadığı bir hizmeti sağlamaktan onur duyduğunu belirten Gültak, "Gazeteci arkadaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Bu bina sizlerindir ve hiç kimse de elinizden alamaz. Bence bugüne kadar bunun düşünülmemesi bir eksiklik. Neden düşünmemişler? Örneğin 3 ay sonra herkes buraya gelerek vaatlerde bulunacak, sizlerden ve sizler sayesinde vatandaştan oy isteyip gazete manşetlerine çıkmak isteyecekler. Seçildikten sonra ise yılda 1 kez belki gelirler. Ben öyle bir siyasetçi değilim. Ben halkın içinde devamlı gezen, il başkanlığında da milletvekilliğinde de gazetecilere büyük önem veren, sürekli toplantılar yapan bir siyasetçiyim" ifadelerini kullandı.

"Basın demokrasimizin olmazsa olmazı"

Basının, demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu da vurgu yapan Gültak, "Kamuoyuna, iyisi ile kötüsüyle her şeyi aktaran sizlersiniz. Tabi bizler bunu bir yere kadar yapabiliriz. Tüm STK’ları önemsiyoruz ama basının yeri çok ayrıdır. O nedenle bu imkanları sunuyoruz. İşiniz gerçekten zor.Bu işin sıcağı var, soğuğu var, yaralanmak var, tehdit var, aç kalmak var.Bu işi yapmak kolay değil. Cidden zor ve kutsal bir iş. Siyasette olduğum sürece de gazetecilere her zaman değer ve destek vereceğim" şeklinde konuştu.

"Cemiyet binamız tüm Türkiye’de örnek gösteriliyor"

MGC Başkanı R. Kaya Tepe ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları çerçevesinde, Mersin’de ilk kez Akdeniz Belediyesi tarafından gazetecilere kazandırılan hizmet binasında gerçekleşen buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gültak’a teşekkür eden Tepe, "Türkiye Gazeteciler Federasyonunun toplantıları çerçevesinde Türkiye’nin pek çok yerini geziyoruz. Gittiğimiz her yerde, katıldığımız her toplantıda bizim dernek binamız hakikaten örnek olarak gösteriliyor" diye konuştu.