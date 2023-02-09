Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, önce 7,7 ardından da 7,6 şiddetindeki depremlerin ağır şekilde vurduğu bölgelerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunarak arama-kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerden bilgi aldı, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, önce 7,7 ardından da 7,6 şiddetindeki depremlerin ağır şekilde vurduğu bölgelerden biri olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunarak arama-kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerden bilgi aldı, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede, ağır iş makineleri yardımıyla aralıksız arama ve kurtarma faaliyeti yürüten fen işleri müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan ve deprem mağduru acılı vatandaşları dinleyen Başkan Mustafa Gültak, “Karşılaştığımız manzara gerçekten çok büyük bir afet yaşadığımızı gösteriyor. Maalesef dünyada bugüne dek örneği olmayan bir felaketi yaşıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Yıkımın boyutu ne yazık ki çok ağır ama yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

“Tüm Türkiye’nin kalbi burada”

Tüm Türkiye’nin kalbinin depremzede vatandaşlar için attığını belirten Gültak, “Hepimizin, herkesin gönlü buralara gelmek, depremzede insanlarımıza sarılmak, onları yalnız bırakmamak. Ülkemizin dört bir yanından yardımlar, ihtiyaç malzemeleri de bölgeye ulaşmış durumda. Ancak yollarda oluşan yoğunluk nedeniyle ulaşımda yer yer sıkıntılar olduğunu gördük. Kriz Masası ile görüşüp valimiz ve AFAD yetkililerimizden bilgi alacağım. Devletimiz bütün gücü ve imkanlarıyla burada” diye konuştu.

“Büyük bir devlet, güçlü bir milletiz”

Gültak, Akdeniz Belediyesine bağlı ekiplerin de ilk günden bu yana canla başla arama-kurtarma faaliyeti yürüttüklerini ifade ederek, “Canla başla çalışan ekiplerimizin birçok vatandaşımızı enkaz altından canlı çıkardıklarını biliyorum. Tek umudumuz, bundan sonra daha fazla can kaybı olmaması. İnsanüstü bir çabayla 24 saat boyunca göçük altından canlarımızı kurtarmaya çalışan tüm görevlilerimize ve gönüllülerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Gün, birlik olma günü, yaralarımızı hep birlikte sarma günüdür. Deprem mağduru tüm insanlarımıza kentimizin, ilçemizin tüm kapıları açıktır. Büyük bir devlet ve güçlü bir milletiz. İnşallah bu felaketi de hep birlikte atlatacağız, bu zor ve acı günleri geride bırakacağız” şeklinde konuştu.