Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, seçimlerin kaybedeni olmadığını herkesin kazandığını belirterek, gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de "Elbette daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimleri, ardından 28 Mayıs’ta tekrarlanan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimine değinen Başkan Gültak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda sandığa giden seçmenlerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki bu seçimin bir kaybedeni yoktur. Hepimiz kazandık, tüm Türkiye olarak kazandık. Zira demokrasimiz kazanmış, halkımızın milli iradesi sandıklarda tecelli etmiştir. Sonucun ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Halkımız, bir kez daha tarih yazdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlardan güvenoyu aldığını kaydeden Gültak, "Aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılına yine Dünya Lideri öncülüğünde yürümeye karar vermiş, halkımız bir kez daha tarih yazmıştır. Cumhurbaşkanımız ve iktidarımız, 29 Mayıs’tan itibaren ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ülkemizin yeni yüzyılında da Türkiye’yi ileriye taşımaya devam edecektir. Bu vesileyle; seçim kampanyası boyunca tüm Mersin’i karış karış gezen Eski Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Nureddin Nebati başta olmak üzere, milletvekili seçilen bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kabinede görev alacak saygıdeğer bakanlarımızı da tebrik ediyor, Yeni Türkiye Yüzyılını imar ve inşa mücadelesinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var"

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere de değindiği konuşmasında Gültak, "Elbette daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. 2024 yılı Mart’ında yapılacak yerel seçimlerden, hem Türkiye’de hem de Mersin’den daha da güçlenip çıkmak için çalışacağız. Halkımızın teveccühü ile inşallah yeniden seçildiğimiz takdirde, kaldığımız yerden insanlarımıza hizmet vermeye, Akdeniz ve Mersin’i değiştirmeye devam edeceğiz. Yeniden seçildiğim takdirde, tıpkı içinde bulunduğumuz bu dönemde olduğu gibi bütün Akdeniz ve Mersin’i kucaklayacak, oy versin veya vermesin herkesin belediye başkanı olacağım. Yol ve mücadele arkadaşlarımla birlikte, asla hiçbir ayırım yapmadan, kimseyi dışlamadan tüm vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu her platformda savunacağız. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizden aldığımız büyük güç ve yol arkadaşlarımızdan alacağımız destekle Akdeniz’i her yönüyle daha yaşanılır ve konforlu bir hale getireceğiz. Akdeniz, Türkiye’nin yükselen yıldızı olacak. Bizlere tekrar zafer yaşatan aziz milletimize en kalbi sevgi, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Yolumuz açık olsun. Yeni Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun" şeklinde konuştu.