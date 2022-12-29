Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların iş ve işlemlerine daha hızlı hizmet üretebilmek adına hayata geçirdiği ’Beyaz Masaya’ oturarak, belediyeye gelen vatandaşlara yardımcı oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların iş ve işlemlerine daha hızlı hizmet üretebilmek adına hayata geçirdiği ’Beyaz Masaya’ oturarak, belediyeye gelen vatandaşlara yardımcı oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, vatandaşların çeşitli iş ve işlemleri için ilk durağı olan Beyaz Masaya oturarak kuruma gelen vatandaşların işlemleri ile yakından ilgilendi. Gelen vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyip yardımcı olan Gültak, dile getirilen talep veya şikayetlere göre vatandaşları ilgili birim müdürleri ile görüştürdü. Yenilenen yüzü ve güçlendirilen personeliyle vatandaşlara hizmet veren Beyaz Masada Belediye Başkanını gören kimi vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık ve heyecan yaşadı. Gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültak, yeni yıllarını kutladı, sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.

Gelen vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Gültak, yapılacak işleme göre yetkili birimlere yönlendirdi. İlk kez böyle bir ilgiyle karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve kendileriyle yakından ilgilenip yardımcı olan Beyaz Masa personeline teşekkür etti.