Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesindeki son mesai gününde, belediye hizmet binası önündeki parkta personeli ile bayramlaştı.

Gültak, belediye hizmet binası önündeki parkta düzenlenen merasimde, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte, kurum personeliyle bayramlaşarak şeker ve kolonya ikram etti. Törene tanık olan bazı vatandaşlar da sıraya girip Başkan Gültak ile bayramlaştı. Merasimin ardından kısa bir açıklama yapan Gültak, 9 günlük bayram tatilinin başlayacağını belirterek, “Her bayram olduğu gibi bugün de Kurban Bayramı vesilesiyle belediyemizin emekçileri ile bayramlaştık. Başta personelim olmak üzere Akdeniz’de, Mersin’de, Türkiye ve tüm dünyada kurban bayramını kutlayacak Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, aileleriyle birlikte sağlık, güzellik ve huzur içinde güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

“Büyük Türkiye’nin büyük milletinin bayramını tebrik ediyorum”

Bayram dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı da yayımlayan Gültak şu ifadeleri kullandı; “Sevgili Akdenizliler; birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğimiz, dayanışmanın ve paylaşmanın en kıymetlisini yaşayacağımız bir Kurban Bayramına daha kavuştuk. Dünyanın ve ülkemizin yakasını bırakmayan felaketler, bir arada olmanın ve dayanışmanın önemini bizlere bir kez daha kanıtladı. Özellikle yaşadığımız deprem felaketi, milli birliğimizin güçlü ve sarsılmaz bağlarla örüldüğünü tüm dünyaya gösterdi. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. 2023; Türkiye için yeni bir yüzyıl anlamına da geliyor. Milletimizin sonsuz güveni ve desteği ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, dünyada Türkiye Yüzyılını başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılında, büyük Türkiye’nin büyük milletine, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.”