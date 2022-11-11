Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını belirterek, "Atatürk’ün gösterdiği istikamet ve ilkeler doğrultusunda ilerliyoruz. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak, devletimiz ve milletimizin tüm dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi amacıyla büyük bir azimle yılmadan çalışmak bugün en asli görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını belirterek, "Atatürk’ün gösterdiği istikamet ve ilkeler doğrultusunda ilerliyoruz. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak, devletimiz ve milletimizin tüm dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi amacıyla büyük bir azimle yılmadan çalışmak bugün en asli görev ve sorumluluğumuzdur" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci Meclis birleşimi, Başkan Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Toplantıda 10 Kasım tarihine ayrı bir başlık açan Başkan Gültak, "Kurtuluş Savaşımızın lideri, özgürlük bağımsızlığımızın mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıldönümünde şükran, rahmet ve sonsuz minnetle yad ediyorum. Her türlü yokluğa rağmen bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını veren ecdadımızı; vatanımız ve bayrağımız uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“Cumhuriyeti korumak ve geleceğe taşımak en asli görevimiz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözüne de hatırlatan Gültak, “Bu bağlamda 10 Kasım’ı sadece ‘matem günü’ olarak görmenin ötesinde, Atatürk’ün geleceği aydınlatan fikir ve düşüncelerini anlama günü olarak değerlendirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal’in en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. İşte bizler de bugün büyük Atatürk’ün gösterdiği istikamet ve ilkeler doğrultusunda ilerliyoruz. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’i korumak, devletimiz ve milletimizin tüm dünyada saygın ve güçlü bir yer edinebilmesi amacıyla büyük bir azimle yılmadan çalışmak bugün en asli görev ve sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Sözlerini “Atatürk’ün, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesi doğrultusunda, Türkiye’de ve Mersin’de barışı ve kardeşliği hakim kılmak için mücadele verdik” diyerek sürdüren Gültak, "Yakın geçmişte terör ve uyuşturucu ile gündeme gelen kentimizde bugün huzur, güven, kardeşlik, sevgi ve hoşgörüyü yeniden tesis etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Atatürk’ün de özel ayrıcalık ve değer verdiği kadınların sosyal ve ekonomik statüsünü yükseltmek için üretime yönelik projeler üretiyor; onları ekonomi ve istihdama kazandırıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimine katkı sunuyor, kültürel, sanatsal etkinlik ve sportif aktivitelerle onlara daha güzel ve güvenli bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Atatürk’ün, ’Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünün gereğini yerine getirerek, kentimizi her yönüyle geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve yatırımlarımız sürecek. Ebediyete irtihalinin 84’üncü yıldönümünde, Kurtuluş Savaşımızın mimarı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı, rahmet ve sonsuz minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.