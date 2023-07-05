Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz’in LGS birincisi olan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Eylül Kocaman ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran tarihinde Türkiye genelinde yapılan 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, sadece bir yanlış yaparak Akdeniz ilçesi genelinde birinci olan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Eylül Kocaman, babası Ali Kocaman ile birlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret etti.

“Dershaneye gitmedi, özel ders almadı, sadece sağladığımız kaynaklardan faydalandı”

Akdeniz’in Parlayan Yıldızları Projesi kapsamında BİLSEM öğrencilerinden biri olan Eylül’ü başarısından dolayı tebrik eden Gültak, “Akdeniz bölgesindeki BİLSEM öğrencilerimizle yakından ilgilendik. Evlerine gittik, eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Onlara bol bol test ve dokümanlar verdik. Ayrıca etüt merkezimizden faydalanmalarını ve dijital ortamdan ders çalışmalarını sağladık. Eylül kızımız; LGS’de tek yanlış yaparak Türkiye’de derece yapan öğrencilerimizden biri. İlçemize bağlı Çay Mahallemizde ikamet ediyor. Eylül, özel ders almadı, herhangi bir dershane ve özel etüt merkezine de gitmedi. Sadece BİLSEM öğrencilerimize sağladığımız eğitim ve testlere çalışarak sadece 1 yanlışla sınavda çok ciddi bir başarı elde etti. Eylül’ü bundan sonra da yalnız bırakmayacağız, okuyacağı okulda onu takip edeceğiz. Eylül’ün, ilerleyen yıllarda da başarılar elde edeceğine eminim. Kızımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Akdeniz’in LGS birincisinden teşekkür

BİLSEM öğrencisi ve Akdeniz’in LGS birincisi Eylül Kocaman ise sınavda sadece Türkçe’den 1 yanlış yaptığını ifade ederek, “Bu başarımı Akdeniz Belediyesinin ve Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın bize sağladığı testler ve belediyenin düzenlediği gezilerde kazandığım motivasyonla elde ettim. Başkanımıza çok teşekkür ediyor, diğer tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.