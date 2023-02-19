Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketi dolayısıyla Hatay’da özel bir hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtulan ve Mersin Şehir Hastanesinde getirilen Avcı ailesini ziyaret ederek, "Devlet ve Millet olarak acılarımızı paylaşacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, deprem felaketi dolayısıyla Hatay’da özel bir hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtulan ve Mersin Şehir Hastanesinde getirilen Avcı ailesini ziyaret ederek, "Devlet ve Millet olarak acılarımızı paylaşacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde çöken özel bir hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan sağlık teknisyeni Mustafa Avcı’yı, eşi ve yeni doğan bebeği ile birlikte tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Gültak, Avcı Ailesi’nin yanında olacaklarını ve belediye olarak ellerinden gelen tüm imkânları seferber edeceklerini ifade ederek, "Devlet ve Millet olarak acılarımızı paylaşacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Mustafa ve Bilge çiftimiz de bu zorlu süreci inşallah en kısa sürede atlatacak. Genç çiftimizin, kızları Almila ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uzman bir psikoloğun da eşlik ettiği ziyarette minik Almila için Avcı çiftine Hoş Geldin Bebek çantası hediye edildi.

Başkan Gültak, şehir hastanesi ziyaretinin ardından AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile birlikte erkek öğrenci yurdu olarak da hizmet vermek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen Yılmaz Güney Sosyal Tesisleri ile Karacailyas Mahalle Kültür Evinde ağırlanan deprem mağduru vatandaşları da ziyaret etti.