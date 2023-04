Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayınlayarak, “Rabbim, rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden olmayı nasip etsin” dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şunları kaydetti:

“Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştık. Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi günahlardan arınma gecesidir. Günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Bu kutlu gecenin, ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, sevgi ve hoşgörüyü daha da öne çıkarmak için büyük bir fırsat olacağına inanıyorum. Ülke olarak acı bir deprem ile sarsıldık. Asrın felaketinde 50 binden fazla insanımızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif’e buruk girdik ama kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve tek yürek olmanın sıcaklığıyla yaralarımızı sarıyor, depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürmek için gayret gösteriyoruz. Kadir Gecesi gibi mübarek bir gecenin millet olarak aramızdaki; sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyor, depremden etkilenen vatandaşlarımız için acılarını kalbimizde hissedip vefat edenlerimizi de dualarımızda unutmuyoruz. Rabbim, rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin, her ayı Ramazan ayı, her günü Kadir gecesi gibi yaşamayı nasip etsin. Bu vesileyle tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, hayırlar getirmesini diliyorum.”