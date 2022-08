Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 951’nci Yılı ve Zafer Haftası’nın yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Malazgirt’te atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, “Türk Milleti zaferlerle dulu şanlı bir tarihe sahiptir. Kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına dün olduğu gibi bugünde gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyecektir” dedi.

26 Ağustos 1071 gününün, tarihin seyrini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edildiğini kaydeden Başkan Gülsoy mesajında Malazgirt Savaşı’nın, Türk Milleti’nin yazgısını değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisi olduğunu belirtti.

Gülsoy, Anadolu’nun anavatan haline gelişinin yolunu açan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve bugünkü Türkiye’nin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruzun zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasının büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak zaferle doludur. Sultan Alparslan liderliğindeki Türk Ordusunun, kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi’nin bugün 951’inci yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşamaktayız. Asırlar boyunca bu topraklarda sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temelleri Malazgirt Zaferi ile atılmıştır. Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlayan Malazgirt Zaferi, cennet bir vatanın inşa sürecine başlandığı tarih olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Malazgirt’te atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuş, bugün gücüne güç katarak, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini almıştır. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutacak ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olacaktır. Zaman ve komutanlar farklı olsa da, düşman karşısında akan kan aynı kandır. Son yıllarda başta 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma adına gösterdiği kararlılık, takdire şayandır. Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar, karşısında yüce milletimizi bulacaktır. Şimdi bizlere düşen; Atalarımızın emaneti olan bu cennet vatanı, her alanda en ileriye taşımak için Millet ve devlet olarak birbirimize kenetlenmek, var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yaparak bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yad ediyor, yüce milletimizin Zafer Haftasını tebrik ediyorum.”