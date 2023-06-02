Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı desteği ile yürüttüğü Üreten Şehirler Programı çerçevesinde düzenlenen Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Günleri, Panel ve Konferansı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Ticaret hızla gelişen dünyanın tam merkezinde” dedi.

KTO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ticaret Bakanlığı E-ihracat ve Yeni Nesil Teknoloji Daire Başkanı Hasan Önal, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörü Bülent Demirbağ ve girişimciler katıldı. Dünyanın hızla geliştiğini ve ticaretin de bu değişimin tam ortasında olduğunu söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Odamız tarafından yürütülmekte olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı çerçevesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Desteği ile sürdürülen Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projemizin yeni bir etkinliğinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Emin olun ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Bizler ahiliğin kurulduğu şehir olarak babalarımızın, dedelerimizin ticaretteki ahlakını, elbette özümseyeceğiz ancak teknolojik değişimlere karşı da mutlaka açık olmamız gerek. Kayseri Ticaret Odası olarak bizde üyelerimize dijitalleşme, kurumsallaşma ve e-ticaret alanında kendilerini yenilemelerini ve güncellemelerini ısrarla her platformda tavsiye ediyoruz. Göreve geldiğimizden 2018 yılından bu yana Dijitalleşmeyi ve E-Ticareti en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Bu konuda da onlarca eğitim, panel, konferanslar verdik. Konusunda uzman kişileri odamızda ağırladık. Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı çerçevesinde Oran Kalkınma Ajansımız desteğinde yürüttüğümüz proje 2022 Ocak ayında başlamış ve halen devam etmektedir. Proje çerçevesinde, Odamız ve sanayi odası bünyesinde hizmet vermek üzere 10 personel eğitim almış ve 120 firmamıza 3 hafta 12 gün süren “E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimleri” verdik. Ayrıca başvuru yapan 20 firmamıza nitelikli “E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlığı” süreci ise halen devam etmektedir. Bugün yine bu proje çerçevesinde düzenlenen bir panel için bir araya geldik. Çok değerli panelistlerimiz sizlerle özellikle E-ihracat konusunda devletimizin verdiği desteklerin ve mevzuatla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacak” dedi. Gülsoy, oda hedeflerinden birinin de Kayseri ihracatına katkı sağlamak olduğunu söyleyerek, “Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde yine ihracat yapacak firmalarımıza destek olacak URGE projeleri, dijitalleşme projeleri ve Yeşil dönüşüm projeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm üyelerimizi bu projelere katılmaya ve bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Panelimizin ardından, 120 firmamız için sertifika törenimiz düzenlenecek. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, hepimiz için verimli bir panel olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de, “Bu proje 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından üreten şehirler programı adıyla başlatılan yeni bir programın ilk projesi. Dolayısıyla bizim gerçekten konu olarak çok önemsediğimiz ve Kayserimize de çok değerli katkılar sunacağını düşündüğümüz bir proje. Üreten şehirler programı biraz daha yeni nesil ticaret ve yeni nesil imalat teknoloji anlamında destekleri barındıran bir program. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da bu programa devam edeceğiz. Ticaret Odamız ve diğer kurumlarımızla iş birliğini devam ettirmeyi arzuluyoruz. Son dönemlerde biliyorsunuz sık sık karşımıza herkesin duyduğu e ticaret ve e ihracat kavramı bir şekilde bizleri ilgilendiriyor ve ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Dijital dönüşümü, e ticareti ve e ihracatı artık evde çocuklarla, aile fertlerimizle bile konuşuyoruz. Dolayısıyla bizler ülkemiz ekonomisinin de ticaret, ihracat anlamında bir mihenk taşı olarak atlamasını düşünüyorsak ve bir şekilde katma değerli ürün satılmasını amaçlıyorsak e ticaret ve e ihracatla kendimizi tanıştırmamız ve yol almamız gerekiyor. Bugünkü programında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada katılımcıların gerçekten çok kıymetli bilgileri paylaşacağını düşünüyorum. Programımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi Projesi çerçevesinde, danışmanlık hizmeti alan firmalara sertifikaları verilirken, Ticaret Bakanlığı E-ihracat ve Yeni Nesil Teknoloji Daire Başkanı Hasan Önal ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörü Bülent Demirbağ tarafından da sunumlar yapıldı.