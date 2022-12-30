Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri’de Kasım ayında 323 milyon 87 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gülsoy; “İhracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız üretmeye devam ediyor. Tüm zorlu şartlara rağmen başarılı bir ihracat performansı gösterdikleri ve 11 ayda 3 milyar 577 milyon dolar gibi önemli bir rakama ulaştıkları için tüm ihracatçı üyelerimizi ve emektar çalışanlarını yürekten kutluyorum” dedi. Başkan Gülsoy, Kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; “TÜİK verilerine göre 2021 yılı Kayseri İhracat rakamları Kasım Ayı 335 milyon 783 bin dolar iken 2022 yılı Kasım ayında 323 milyon 87 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak - Kasım döneminde artış oranı ise geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10,04 oranında artmıştır. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Kasım ayında 137 milyon 170 bin dolar olmuştur. Azalış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 10 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Kasım döneminde 1’inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya, Polonya, Belçika ve Fransa’dır” ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy; “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Elektrik ve Elektronik, Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri, Madencilik Ürünleri, İklimlendirme Sanayi gibi sektörlerde artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Halı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller gibi sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir" dedi. Başkan Gülsoy, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldığını belirterek şunları söyledi:

“Dünya piyasalarındaki yüksek enflasyon ve durgunluk ihracat siparişlerini olumsuz etkiliyor. Rusya’nın enerji misillemesi bizim için önemli bir pazar olan Avrupa Birliği ülkelerini zora sokuyor. Haliyle bu ülkeler ithalatını azaltma sürecine giriyor. Herkesin malumu, üretim maliyetleri de günden güne firmalarımızı, işletmelerimizi zora sokuyor. Tüm bu zorluklara rağmen Kasım ayında ihracatçı üyelerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor. KTO olarak üyelerimizin ihracatlarını artırmaları sağlamak, alternatif Pazar bulmalarına ve yeni ticaret rotaları oluşturmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Kayseri olarak 2022 yılı hedeflerimize iş dünyamızın ve girişimcilerimizin gücüyle ulaşacağımıza inanıyorum. Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan, önce ülkem önce devletim diyerek çalışma azimlerinde görüyorum. Şehrimizde ilk 11 ayda ihracatımız geçen seneye kıyasla yüzde 10,4 oranında artarak 3 milyar 577 milyon dolara çıktı. Bu tablonun mimarı tüm üyelerimiz ve iş insanlarımızla birlikte zorlukların da üstesinden gelmeyi başararak, şehrimizi ve ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. Cumhuriyet’in ’İkinci Yüzyılını’, tüm dünyada ’Türkiye Yüzyılı’ yapabilecek potansiyelimizi harekete geçireceğimize, yerli ve milli üretimde öncü Türkiye’yi inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.”