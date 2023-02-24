Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, "Deprem bölgesinin sosyoekonomik geleceği ve bekası için tersine göç başlatmalıyız” çağrısında bulundu.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez, "Deprem bölgesinin sosyoekonomik geleceği ve bekası için tersine göç başlatmalıyız” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en önemli felaketleri arasına giren ve toplam 11 ilde 13,5 milyon insanı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için başta devlet kurumları olmak üzere tüm ülke seferber oldu. Ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği ile bölgeye ihtiyaç duyulan malzemeler ulaştırılırken afetin kapsadığı alanın genişliği ve yıkım gücünün büyüklüğü hesaba katıldığında sürecin zorlu olacağı ve zaman alacağı tahmin ediliyor.

Başkan Erol Gülmez, bölge sanayicileri olarak depremi haber aldıkları ilk andan itibaren yardım seferberliği başlattıklarını belirterek ilk etapta gıda, giyim ve hijyen başta olmak üzere bölge halkının acil ihtiyaç duyduğu malzemeleri hızlıca toparlayarak bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti. Maddi manevi bölge halkının her zaman yanında olacaklarını vurgulayan Gülmez depremzedelerin öncelikli olarak çadır, ısınma, gıda, giysi, tuvalet ve hijyen gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak gerektiğini ancak daha da önemlisi kalıcı barınma ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi için vakit kaybedilmeden çalışmalara başlanması gerektiğinin önemini vurguladı. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere NOSAB olarak ilk etapta 100 adet konteyner hazırladıklarını kaydeden Gülmez, “Demonte olarak hazırlanan konteynır evler, bir tır ile 25 adet gönderebilecek şekilde özel hazırlandı. Böylelikle bölgeye daha hızlı ve daha çok miktarda konteynır gönderebilme imkanı yakaladık” şeklinde ifade etti.

Böylesine büyük bir felaketi yaşamış insanların korkuya kapılmasını ve ilk panikle bölgeyi terk etmeye çalışmasını gayet insani bir refleks olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Gülmez, ancak orta ve uzun vadede herkesin bölgeyi terk etmesi halinde bölgenin tıpkı tarihteki Pompei kenti gibi hayalet bir bölgeye dönüşmesi riskinin altını çizdi. Afete maruz kalan bu 11 ilin 2022 yılında 20,1 milyar dolar gibi bir rakamla ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini hatırlatan Gülmez, bu şehirlerdeki sanayici meslektaşlarının ve OSB yönetimlerindeki tanıdıklarının bu göç sebebiyle fabrikalarını kapatmak ya da taşımak zorunda kalacaklarını kendilerine ilettiklerini söyledi. OSBÜK Yönetim Kurulu’nda da gündeme gelen bu konu hakkında OSBÜK’ün tersine göçün başlatılması için çalışmalar yapılması gerektiği kararının alındığını hatırlattı.