Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti. Bakan Özer ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in üzerinde çalışarak projelendirdiği “Sayacabaşı Bilim Kenti” projesi için çalışma başlatılacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir ziyaretinde Bakan Özer’e bürokratlar da eşlik etti. Özer’i makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, özellikle eğitim alanında Ordu’da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar adına bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Özer ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Ordu’da hayata geçirmeyi planlandığı “Sayacabaşı Bilim Kenti” projesi için bugünden itibaren çalışmaların başlatılacağını söyledi.

“Bir eğitim ve bilim sevdalısı”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Ordu Milletvekili 1. Sıra Adayı Mahmut Özer, “Bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizim Ordu’daki en önemli eğitim paydaşımız. Gerek eğitim alanlarının bulunması, gerekse mevcut okulların içeriğinin güçlendirilmesi noktasında bakanlığımıza çok büyük destek veren en önemli paydaşımız. Sayın Bakanımız aynı zamanda bir eğitim ve bilim sevdalısı. Ordu’daki tüm okullarımızdaki ihtiyaçlarımız ile ilgili her zaman destek oluyor. Kendisine tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Mevcutlarının çok üzerinde bir bilim kentini Ordu’ya kazandıracağız”

Başkan Güler’in, Sayacabaşı Bilim Kenti projesi için Millî Eğitim Bakanlığı ortaklığında çalışmaların başlatılacağını söyleyen Özer, “Sayın Bakanımızın 2 yıldan bu yana gerçekleştirmek istediği çok önemli bir projesi var. Bu proje Sayacabaşı Bilim Kenti projesi, gerçekten de çok detaylı. İçerisinde temel bilimlerle ilgili her türlü deneyin yapılabildiği, mevcutta bulunan müzelerinde çok ötesinde eğitim bilimlerini de içeren, akademisyenlerin de çalışmalar yapabileceği çok detaylı bir bilim kenti projesi. Sayın Bakanımız bu projeyi, Millî Eğitim Bakanlığımız ile birlikte yapmayı çok arzu ediyor. İl toplantısında da bu konuyu tüm detayları ile değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığımızca görüşüp, bugün itibari ile süreci başlatmış olacağız. Bugün itibari ile Türkiye’de olmayan, mevcutlarının çok üzerinde bir bilim kenti anlamında bir mekanı kazandırmış olacağız. Böylelikle çocuklarımızın merak duygusunu uyandırarak bilimle, kültürle, sanatla içe içe yetişeceği, aynı zamanda yaz kampı olarak da kullanabileceği, sadece Ordu’ya değil bölgeye hitap edebilecek derecede değerlendirebilecek bir bilim kentini Ordu’ya kazandırmış olacağız. Bu proje için öncelikle sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah her gün Ordu’muza bir güzelliği daha ilave ederek şehrimizi ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı da Karadeniz’imizin en güçlü kentlerinden biri yapacağız. Projenin Ordu’muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“Ordu bir eğitim üssü oluyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da hayata geçirmek istediği Sayacabaşı Bilim Kenti projesinin makamında müjdelenmesi adına mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Güler, “Milli Eğitim Bakanımızın dünden bu yana güzel haberleri bizleri oldukça mutlu etti. Zaten uzun süredir biz kendileri ile yakinen valiliğimiz, milletvekillerimiz olmak üzere bir bütünlük ile çalışıyoruz. Ordu’da kurulan bio-inavasyon merkezimiz de atıl bir okuldan Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak çalışması ile yaptık. Yine Bakanımızın özel eğitim projesi Türkiye’de önemli bir merkez olacak. Özel rahatsızlıkları olan sorunları olan öğrencilerimizin için eğitimi de burada yapılacak. Ordu bir eğitim üssü oluyor. Hem Ar-Ge’sine, hem eğitim bilimlerine ağırlık veren muhteşem bir şehir oluyor. Bakanımıza yaptıkları sayısız eserlerine ilaveten Sayacabaşı Bilim Kenti de üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Ordu’muz için çok büyük bir kazanç. Biz kendimizi en şanslı illerden biri olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.