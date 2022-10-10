Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentin değişim ve gelişimi için çalışmalara devam ederken, bu çerçevede 4 ilçede temaslarda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentin değişim ve gelişimi için çalışmalara devam ederken, bu çerçevede 4 ilçede temaslarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, Gölköy, Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde çeşitli programlara da katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gölköy’de başlayan ilk olarak AK Parti Gölköy İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na, ardından ilçenin Direkli Mahallesi’nde düzenlenen Altın Bal Festivali’ne katıldı. Ordu’nun fındık ve kivisi kadar balının da önemli bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, arıcılık faaliyetinde bulunan tüm üreticilere bereketli kazanç diledi.

Başkan Güler Altınordu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORKENT’in Park Melet projesiyle ilgili hazırladığı lansman toplantısına katıldı. Yapılan yatırımlarla Melet’in cazibesinin artırıldığına vurgu yapan Başkan Güler, Park Melet Projesinin şehre yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti.

Perşembe ilçesinde hayırseverler tarafından Güzelyurt Mahallesi’nde yaptırılan caminin açılışına, ardından Tepecik Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çok amaçlı sosyal tesisin açılış programına da katılan Güler’e yoğun ilgi olurken Güler, yapılan eserlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Son olarak Fatsa ilçesine ziyaret gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 246 satış biriminin, yürüyüş yollarının, oturma gruplarının, kamelyaların, araç otoparkının bulunduğu, pazarcı esnafının tüm ihtiyaçlarının görüldüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 10 dönümlük bir alana inşa edilen kapalı pazar yerini ve asfalt yol çalışmasını inceledi. Başkan Güler, kapalı pazar yerinin önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağının da bilgisini verdi.