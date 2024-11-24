Ordu’nun Korgan ilçesinde sadece 11 öğrencisi ile birleştirilmiş sınıflardan oluşan ve ilin en uzak köşelerinden birinde 17 yıllık öğretmeniyle belki de son mavi önlüklerin giyildiği bir okul olan Terzili İlkokulu, hafta sonuna bir başka uyandı.

Bir hafta önce öğrenciler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den okul bahçesine futbol oynamak için kale direkleri istedi.

Göreve geldiğinden bu yana kadar açılmasını sağladığı kütüphaneler ve okullara verdiği desteklerle bilinen Başkanı Güler’in talimatıyla okul bahçesi bir futbol alanı gibi düzleştirildi. Ardından kale direkleri ve yeni toplarla minik bir futbol sahası hazırlandı. Mini futbol sahasının hazırlanmasıyla minik öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmek Başkan Güler için en büyük ödül oldu.

“Aldığım en anlamlı hediye”

Bu mutlu günün sonunda okulun tek yetkili öğretmeni olan ve 17 yıldır aynı okulda görev yapan Şuayb Aksoy, duygularını şöyle ifade etti: “Bir öğrencinin mutluluğu, bir öğretmenin en büyük hediyesidir. Burada, bu mahallede, hayatın zorluklarına karşı hayallerini koruyan çocuklarla çalışmak benim için tarifsiz bir onur. 25 yıllık öğretmenlik hayatımda, öğretmenler gününde almış olduğum en anlamlı hediye bu oldu.”

Terzili ilkokul öğrencileri ise mutluluklarını “Teşekkür ederiz Hilmi amca” sözleriyle ifade ettiler.

Başkan Güler’den kutlama

Başkan Güler, Ordu’nun dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Öğretmenler, yalnızca bilgi değil, umut eker. Ve o umut, geleceği şekillendiren güçlü bir fidan olur. Öğretmenlerimize minnettarız. Sadece kırsal okullardaki kahraman öğretmenler değil, Ordu’nun dört bir yanındaki emektar öğretmenlerimizin önünde de saygıyla eğiliyoruz. Çünkü onlar, geleceği aydınlatan meşalelerdir.Emekleriyle hayatlara dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Sizin sevginiz, cesaretiniz ve azminiz sayesinde bu topraklarda hayaller büyüyor, umutlar yeşeriyor" dedi.