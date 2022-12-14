Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2023 yılı öncesi müjdeler verdi. Başkan Güler, onyıllardır sorun olan Akkuş-Niksar yolunun ihale kararı alındığını açıkladı. Ordu’nun Ünye Limanı’nın bundan böyle deniz taşımacılığının yanısıra Kruvaziyer turizmine de açılacağını kaydeden Başkan Güler, Karadeniz dalgalarından ulusal şebekeye verilecek nitelikte elektrik üreteceklerini ve bu amaçla İsrail’de bir firma ile anlaşma imzaladıklarını belirtti. Başkan Güler Altınordu’ya bir müjde vererek 1000 araçlık yeni otopark çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2023 yılı öncesi müjdeler verdi. Başkan Güler, onyıllardır sorun olan Akkuş-Niksar yolunun ihale kararı alındığını açıkladı. Ordu’nun Ünye Limanı’nın bundan böyle deniz taşımacılığının yanısıra Kruvaziyer turizmine de açılacağını kaydeden Başkan Güler, Karadeniz dalgalarından ulusal şebekeye verilecek nitelikte elektrik üreteceklerini ve bu amaçla İsrail’de bir firma ile anlaşma imzaladıklarını belirtti. Başkan Güler Altınordu’ya bir müjde vererek 1000 araçlık yeni otopark çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda Ordu için önemli kararlar alındı.

2022 yılının son meclis toplantısı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerine geçmeden önce değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, meclis üyeleri ve kamuoyuna üst üste müjdeler vererek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Akkuş-Niksar yolu ihale ediliyor

Ordu’nun geleceği için büyük önem arz eden ve yıllardır gündemde olan Akkuş-Niksar yolu ile başlayan Başkan Güler, yolun ihale kararı alındığının müjdesini verdi.

Başkan Güler konu hakkında şu bilgileri verdi:

“Yapmış olduğumuz çalışmalarla hem ekonomik hem de yatırımlar konusunda güzel gelişmeler oldu. Bunların başında Akkuş-Niksar yolu ihalesi karar alındı. Dolayısıyla çok önemli bir arteri Ordu’yu, Karadeniz’i, Dereyolu gibi güçlü bir yol bizi Anadolu’ya, Akdeniz’e, İç Anadolu’ya bağlamış olacak. Bu şehrimizin geleceği açısından harikulade bir gelişme.”

“Limanımız ülke ekonomimize katkı sağlayan bir liman haline geliyor”

Ünye Limanı’nın ihracat ve ithalata elverişli olması amacıyla hızlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Ro-Ro uluslararası seferlerinin başlamasıyla birlikte şimdi de Kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Güler, şöyle devam etti:

“Ordu’yu denizle aktif bir şekilde buluşturuyoruz. Deniz kenarında olmamıza rağmen yıllardır gemilerin uğramadığı bir yerdi. Fındık konusunda da dünyanın en fazla fındık üreten ili olduğumuz halde denizden fındığımız ihraç edilmiyordu. Bunun alt yapısını gerçekleştirdik. Özellikle Ro-Ro yüklemesinde gemileri harekete dahil ettik ve Ünye Limanı’mızdan yüklemelerimizi sürdürüyoruz. Çimento ve maden yüklemesi yapılan bizi çok fazla etkilemeyen Limanımız artık belediyemiz ve ülke ekonomizme katkı sağlayan bir liman oldu. Evvelinde kasa ile yüklenen ürünler şimdi tırlarla yükleniyor. Yakında da kruvaziyer gemisi limanımıza gelecek. Bu durup dururken olmadı, limanımız da gerçekleştirildiğimiz çalışmalar ile oldu. Ordu sadece kendi bölgesinde değil, Karadeniz ile birlikte sayılı limanlardan biri oluyor. Bunun hayırlı olmasını diliyorum.”

“Fındıkta lisanslı depo yerini belirledik, aktif karbon tesisi inşaatı sürüyor”

Göreve başladığı günden bu yana fındığa, fındık fiyatına üreticilerin menfaatine olacak nitelikçe olumlu çalışmalar yaptıklarını, fiyatları manipüle etmeye çalışan kesimleri Rekabet Kurumuna başvurarak soruşturma açılmasını sağladıklarını ve bunun neticesinde fındık fiyatının serbest piyasada arttığını belirten Başkan Güler, bundan sonraki aşamada lisanlı depo kurulacağını, aktif karbon tesisi inşaatının da sürdüğünü belirtti.

Başkan Güler, “Fındık ile yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. 40’lı olan fiyatlar 52-53’ü buldu. Bunda yapmış olduğumuz çalışmaların çok büyük payı var. Lisanslı depoculuğun şirketini kurduk, yerini tespit ettik. Yakında inşaatına başlıyoruz. Fındık noktasında burası tam anlamıyla en az 2-3 sene ürüne hizmet veren bir yatırım haline geliyor. Çok büyük bir eksiklikti bu da hayırlı olsun. Fındığın hakkını laf ile değil, icraat ile gerçekleştirmiş olduk. Yine fındık kabuğunu aktif karbona çevirmek için hayata geçirdiğimiz fabrika hızla yükseliyor. Orada da üretimimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

“Karadeniz’in dalgalarından elektrik üreteceğiz”

Çöp ve rüzgârdan enerji üretimini gerçekleştirmelerinin ardından Karadeniz’in dalgalarından da enerji üretimi çalışmalarına başladıklarını söyleyen Başkan Güler, “Deniz dalgasından elektrik enerjisi üretmek için İsrail ile 150 milyon dolarlık çalışmayı imzaladık” dedi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Deniz dalgalarından elektrik enerjisi üretmek için çalışmalarımızı yaptık. Çalışma arkadaşlarımız İsrail’de de görüşmeler yaptılar. Türk-İsrail ortaklığında dalga enerjisi üretimi için 150 milyonluk dolarlık anlaşma imzaladık. İnşallah Karadeniz’imizin dalgalarından enerji üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Tıpkı güneş, rüzgâr enerjisi gibi Allah bana yasalarını çıkarmayı nasip etmişti, şimdi de bunun da başarısını inşallah gerçekleştireceğiz. Dalga enerjisi çevre dostu tertemiz bir enerji.”

Altınordu’ya müjde. 1000 araçlık otopark geliyor

Ordu’nun otopark konusundaki sıkıntısının yeni yapılacak 1000 araçlık otopark projesi ile son bulacağını kaydeden Başkan Güler, Altınordu ilçesinde deniz kenarında bulunan otoparkın da eğlenme ve dinlenme yeri olarak düzenleneceğini ifade etti.

Başkan Güler konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Ordu’nun otopark sorunu vardı. Tek kalemle 1000 araçlık otopark projesini başlatıyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde de Altınordu deniz kenarındaki bulunan otoparkı yeni otoparkımıza taşıyacağız. Deniz manzaralı alanda oturup hep birlikte çay içeceğiz. Deniz manzaralı otopark yerine, deniz kenarında eğlenceli bir yer olacak.”