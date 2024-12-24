Köşk Belediyesi’nin düzenlediği 14. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 29 Aralık’ta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin güreşeceği festivale tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Köşk Belediyesi 14. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, Köşk Arenası’nda yapılacak. Köşk Belediyesi tarafından, Baklaköy Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki arenada 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan 14. Deve Güreşleri Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü pehlivan deve katılacak.

Pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olması ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenen festivale tüm vatandaşları davet eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Deve güreşleri kültürel zenginliğimizdir. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı ve katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm güreşseverleri 29 Aralık Pazar günü ilçemize bekliyoruz” dedi.