Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, belediyenin araç filosuna 1 adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırdı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, belediyenin araç filosuna 1 adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırdı.

Köşk Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, araç filosunu da genişleterek hizmet kalitesini artırıyor. Bu çerçevede ilçe temizliğine de önem veren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçeye 1 adet vakumlu yol süpürme aracı kazandırdı. Köşk’ün cadde ve sokaklarının temizliğinde kullanılmak üzere araç filosuna kazandırılan vakumlu yol süpürme aracını test eden Başkan Güler, aracın ilçeye “hayırlı olmasını” diledi.

Konu ile ilgili Köşk Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Belediye Başkanımız Nuri Güler’in ’güçlü filo ve donanımlı iş ekipmanı ile hizmet’ anlayışıyla araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Başkanımız Nuri Güler, güzide ilçemizin sokak ve yollarını tozmadan, çevreci bir şekilde temizleyebilmek için Vakumlu Yol Süpürme Makinesini araç filomuza dahil etti. Tam donanımlı ve kolay kullanıma sahip 3 devir özelliği bulunan elektrikli makina sayesinde ilçemizin sokak ve caddeleri, gürültüsüz bir şekilde temizlenecek. İlçemize hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.