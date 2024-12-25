Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilde yetiştirilen sporculara her zaman destek verdiklerini belirterek, her geçen gün daha büyük başarılara imza atacaklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’yu ulusal ve uluslararası arenada temsil eden sporcuları ağırladı. Mehter takımı eşliğinde yapılan konvoy ve yürüyüşle Belediye binası önüne gelen sporcular, Başkan Güler tarafından karşılandı. Sporcuları tebrik ederek çiçek takdiminde bulunan Başkan Güler, makamında da sporcular, aileleri ve antrenörleri ağırladı.

"Büyükşehir belediyesi olarak sporcularımızı destekliyoruz"

Sporcuların elde ettiği başarının mutluluk ve gurur verdiğini vurgulayan Başkan Güler, "Onların başarılarının daha da artması ve Al Bayrağımızı göndere çekmeleri en büyük amacımız. Büyükşehir Belediyesi olarak onları destekliyoruz. Daha büyük başarılara ulaşmaları için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimizin başarıları bizleri mutlu ediyor. Sadece yerli olarak değil, uluslararası alanda da başarılı oluyorlar ve onlarla mutlu oluyoruz. Onların başarılarının daha da artması ve Al Bayrağımızı göndere çekmeleri en büyük amacımız. Çok başarılı bir nesil yetişiyor. Daha büyük başarılara ulaşmaları için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ailelerini ve antrenörlerini de tebrik ediyor, daha büyük başarılara ulaşmaları için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporcular başarıya doymuyor

Aldıkları derece ve madalyalarla şehre dönen sporcular ise duygularını dile getirdiler. Bahreyn’de düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası’nda 67 kilogram, silkmede 181 kilogram ve toplamda 327 kilogram kaldırarak dünya üçüncüsü olarak 2 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, "Madalyalarımı toplayarak memleketime dönüş yaptım. Bizleri çok güzel bir şekilde karşıladınız. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan Gamze Soğuksu, "Hedefimiz altın madalya. Birkaç ay sonra dünya şampiyonası var. İnşallah oradan altın madalya ile döneceğiz" dedi.

Ağustos ayında İstanbul’daki 36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan Yusuf Efe Gündüz, 2023-2024 sezonunda para yüzme branşında 5 ayrı stilde ve mesafede 6 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Eda Kaya ve diğer sporcular Ordu’yu gururlandırmaya devam ediyor.

Hedefleri ulusal ve uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırmak olan sporculara ise Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ise sürüyor.