Türk müziğinin sevilen topluluklarından Engin Candan Türk Müziği Topluluğu, Ordu’da konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ordu Valiliği himayelerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün katkılarıyla Ocak ayı kültürel etkinlikleri kapsamında, Türk müziğinin sevilen topluluklarından Engin Candan Türk Müziği Topluluğu, Ordu’da unutulmaz bir müzik ziyafetine imza attı. Altınordu ilçesi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ‘‘İz Bırakan Nağmeler’’ konseri, Ordulu sanatseverlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katıldığı konserde, Engin Candan Türk Müziği Topluluğu salonu dolduran Ordululara birbirinden güzel türküleri seslendirdiler.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, “Ordu’muzda kültür ve sanatın ne kadar güçlü bir yer tuttuğuna, hınca hınç dolu salon sayesinde bir kez daha şahit olduk. Türk müziğinin eşsiz melodileriyle dolu bu özel gecede, hem geçmişe özlem duyduk hem de geleceğe umutla bakma fırsatı bulduk. Unutulmaz konser, salona gelen tüm dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Cenk Sönmez ve Engin Candan Türk Müziği Topluluğu başta olmak üzere, bu muhteşem gecede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.