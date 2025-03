Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Perşembe ilçesi heyetiyle bir araya geldi. Başkan Güler, Perşembe ilçesinde geride kalan 6 yıllık süre zarfında 573 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

İlçenin sivili toplum temsilcilerini Büyükşehir Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Güler, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Birlik ve beraberlik içerisinde ulaşımdan alt ve üstyapıya kadar her alanda çalışmaları Perşembe ilçesine kazandırdıklarını aktaran Başkan Güler, ilçenin bir cazibe merkezi olduğunu be her yıl binlerce turisti ağırladığını, bu sayıyı daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

6 yılda 573 milyon TL yatırım

Başkan Güler, Perşembe ilçesinde geride kalan 6 yıllık süre zarfında 573 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade ederek, "Son 6 yılda, Perşembe’miz için büyük adımlar attık. 167 kilometre asfalt ve beton yol yatırımıyla ulaşımı daha konforlu hale getirdik, ilçemizin her köşesini modern ve güvenli yollarla buluşturduk. 34 bin metre içme suyu hattı, 11 bin metre kanalizasyon hattı, 4 içme suyu deposu ve 3 su alma yapısı inşa ederek, hemşerilerimize temiz ve sağlıklı içme suyu temin ettik. Bugünün güncel değerleriyle 573 milyon lira yatırım yaparak, Perşembe’mizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir ilçe haline getirdik. Perşembe’ye olan sevgim ve sorumluluk duygum, her zaman bana yol gösteren en güçlü motivasyon kaynağı oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"Bir projenin bütçesi, ilçemizin yıllık bütçesinden fazla"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler’e teşekkür etti. Albayrak, "İlçemiz geride bıraktığımız 2024 yılında sizlerin de destekleri ile çok önemli yatırımlar aldı. İnanıyoruz ki, 2025 yılında da bu yatırımları almaya devam edecek. 79 yıllık Perşembe tarihinin en büyük ihalesine onay verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Perşembe için olmazsa olmaz olan Perşembe Atık Su Arıtma Tesisi için geçtiğimiz ay onayı verdiniz. Projenin toplam maliyeti 270 milyon TL, ilçemizin 1 yıllık bütçesi ise 248 milyon TL. Sadece 1 projenin bütçesi ilçemizin yıllık bütçesinden fazla. Bu ilçemize vermiş olduğunuz önemi ve desteğin göstergesidir. Bunlar haricinde ilçemize sıcak asfalt başta olmak üzere alt ve üst yapıda verdiğiniz destek çok önemlidir. İlçe sakinlerimiz adına sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.