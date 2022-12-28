Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz’de ilk kez 2010 yılında sistematik olarak kazı çalışmalarının başlatıldığı, 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişi olduğu bilinen Kurul Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Güler, kalenin bir çekim merkezi olduğunu belirterek, “Yaptığımız çalışmalar ile burası lüktür ve turizmin çekim merkezi olacak” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz’de ilk kez 2010 yılında sistematik olarak kazı çalışmalarının başlatıldığı, 2 bin 300 yıllık tarihi geçmişi olduğu bilinen Kurul Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Güler, kalenin bir çekim merkezi olduğunu belirterek, “Yaptığımız çalışmalar ile burası lüktür ve turizmin çekim merkezi olacak” dedi.

Türkiye’de tahtında oturan "Ana Tanrıça Kybele Heykeli"nin ilk kez bulunduğu Ordu’daki 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda tarihi eserin bulunduğu, mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde olan ve çalışmaların 12 yılı aşkın süredir devam ettiği kale, yapılacak olan çalışmaların ardından kültür ve turizm merkezi haline gelecek.

“Hem yerleşim merkezi, hem de askerin bulunduğu bir yer”

Çalışmaları yerinde inceleyen ve buradaki yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kalenin çok güzel bir yerde bulunduğunu, çok zevkli insanların yaşadığı bir yer olarak ortaya çıktığını söyledi. Başkan Güler, burada yapılacak olan çalışmalar ile kalenin Göbeklitepe gibi olacağını ifade ederek, “Milattan önce 2. yüzyıla rastlıyor, buluntulardan bunu anlıyoruz. İmparator Mithradates zamanında kullanılan bir yer. Burada çok güzel ve çok önemli eserler bulduk. Kybele Heykeli’ni bulduk, Dionysos Heykeli, küpler ve silah parçaları var. Bunlar o dönemim en gelişmiş ürünler. Bunları kazı evinde topluyoruz, bunların bir kısmı aynı zamanda İstanbul’da arkeoloji müzesinde bulunuyor. Onların aynı zamanda replikaları da çıkartılıyor. Bunu hizmetimize sunmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra üzerini kapatacağız, bununla ilgili proje geliştiriyoruz, Tıpkı Göbeklitepe gibi. Burada da muhteşem bir eser ortaya çıkacak” dedi.

“Dağcılık sporu da değerlendirilecek, kültür ve turizm merkezi haline gelecek”

Kalenin bir başka güzelliğinin ise çevresinde çok büyük kayalıklar olması olduğunu söyleyen Başkan Güler, “Yani manzarasıyla birlikte aynı zamanda da formasyonuyla beraber jeolojik yapısıyla birlikte çok önemli kayalar var. Bu kayaları da aynı zamanda dağcılık sporunda değerlendirmek istiyoruz. Dağcılık sporu yapan insanlar için gençler için çok güzel bir çekim merkezi olacak. İşin hem arkeolojik boyutu Kurul Kalesi ile hem spor boyutu Kurul Kayalıklarıyla ve aynı zamanda da işin kültür boyutuyla birlikte burası büyük bir kültür ve turizm merkezi haline geliyor. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyemiz buraya kazıları yaparken hem işin ekonomik boyutunu, hem de teknik desteğini sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Karadeniz’de ilk sistematik kazıların yapıldığı yer burası”

“Burası büyük bir çekim merkezi, Karadeniz’deki ilk sistematik şekilde yapılan kazı alanı burası” diyen Başkan Güler, “Yani tarihi kazı, genellikle Karadeniz’in tarihi yönü pek incelenmemişti. Ordu’da hem bu eserler ortaya çıkarak hem de bulduğumuz diğer ürünlerle birlikte bunu aynı zamanda yorumlamaya çalışıyoruz, analizleri yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

“Uluslararası anlamda büyük ilgi var”

Kalenin geçen yıllarda ihmal edildiğini ancak yapılan kazı çalışmaları ve verdikleri destek ile artık uluslararası anlamda ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Uluslararası anlamda da bilim adamları tarafından büyük bir ilgi var. Buranın tarihinin çözülmesi çok önemli. Çünkü ihmal edilmiş bir bölgeydi. Buraya özel bir önem veriyoruz. Dediğim gibi hem kültür hem arkeoloji hem tarih hem de aynı zamanda sporla birlikte turizmin alt ögeleri toparlanıyor burası.”