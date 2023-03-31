Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da yaşayan vatandaşların istek ve beklentilerini doğrudan Belediye Başkanı’na ilettiği “halk günü” toplantılarına devam ediyor. Vatandaşlarla bire bir görüşen Başkan Güler, sorunların çözümü için ilgili birimleri anında harekete geçiriyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya değer katan çalışmalarına sürdürürken vatandaşlarında görüş ve önerilerini dinlemeyi ihmal etmiyor. Periyodik olarak belirlenen günlerde ‘halk günü’ gerçekleştiren Başkan Güler, toplantılarda muhtarlar ve vatandaşları tek tek dinleyerek not alıyor.

Bu doğrultuda Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ‘halk günü’ toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 4 saat süren ve yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güler, vatandaşlarla bire bir görüştü. Başkan Güler, görüşmelerin ardında sorunların çözümlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

“Kapımız da gönlümüz de daima açık”

Halk günü toplantısı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Güler, sorunlara çözüm üretmeye devam ettiklerini belirterek, “Orduluların evinde, hemşehrilerimizin ve muhtarlarımızın talep ve önerilerini dinleyip çözüm üretmeye devam ediyoruz. Kapımız da gönlümüz de daima açık” dedi.