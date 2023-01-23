Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Efeler ilçesindeki Dalama Mahallesi ve Sultanhisar ilçesindeki Salavatlı Mahallesi’nin Köşk’e bağlanması gerektiğini ifade etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Efeler ilçesindeki Dalama Mahallesi ve Sultanhisar ilçesindeki Salavatlı Mahallesi’nin Köşk’e bağlanması gerektiğini ifade etti.

Aydın’ın Efeler ve Sultanhisar ilçelerine bağlı olan 2 mahalleye talip olduklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Sultanhisar’da ki Salavatlı Mahallesi’nin ticaretten alışverişe kadar bütün her şeyinin Köşk’e bağlı olduğuna dikkat çekti. Köşk ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Salavatlı Mahallesi’nin Köşk ile birleşmesinin ardından değer kazanacağını belirten Başkan Güler; “Efeler ilçesindeki Dalama Mahallesi ve Sultanhisar ilçesindeki Salavatlı Mahallesi’ne talibiz. Salavatlı ile Köşk’ün arası 5 kilometre. Salavatlı’nın bütün ticari potansiyel yönü, alışverişi, her şeyi Köşk’e bağlı. Çifte Kahveler bölgesi de zamanında belde olduğu için o ana yol kenarındaki alan imarlı. Sultanhisar ilçesinin de Eskihisar’dan ya da Salavatlı’dan başlayıp İsabeyli’ye kadar Atça dahil olmak üzere çok geniş bir alanı var. Ama Köşk şanssız bu konuda. En önemlisi ise bizim oradaki potansiyeli Köşk’ün bu girişimciliği ile birleştirdiğimizde o alan inanılmaz bir değer kazanacak. Çok önemli bir lokomotif haline gelecek. Ulaşım ne kadar kolaysa ticari hareketlilik potansiyeli de o kadar yükseliyor. Dalama Mahallesi de bizim dibimizde ve aslında Efeler’e çok uzak. Oraya da bir belediye eli değmesi lazım” dedi.