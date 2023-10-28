Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin ilanının 100. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet birlik ve beraberliğimizin en önemli tezahürüdür ifadelerine yer veren Başkan Güler, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Birlik ve beraberliğimizin en önemli tezahürü olan cumhuriyetimizin ilanı; aziz Milletimizin tarihte eşi benzeri olmayan bir azim ve irade ile ortaya koyduğu İstiklal Mücadelesi sonucunda kazandığımız en büyük zaferdir" diyerek mesajına başlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’en büyük eserim’ dediği cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük teminatıdır. En zor zamanlarında bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin eşsiz örneklerini sergileyerek bugünlere gelen aziz Türk Milleti, cumhuriyete ilk günkü heyecan ve samimiyetle bağlıdır. Bizler de; bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen cumhuriyetimizi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini azimle sürdürmeye devam ediyoruz. Unutmamalıyız ki, o gün istikbalimize kast eden güçlerin bizimle ilgili kanaatleri değişmemiştir. Bu nedenle bugün bize düşen en büyük görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi, bayrağı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, ileriye doğru emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, cumhuriyetin temel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu görev ve sorumluluklarımızı yerine getirebilmek ve geleceğimizi daha iyi kurabilmek için bir yandan evrensel değerleri, bilimin ve aklın üstünlüğünü benimsemek, diğer yandan tarihimizi çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir güç şanlı milletimizin hak ve adalet yürüyüşünü durduramayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbi’nin kazanılmasına ve Cumhuriyet’in kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.