Köşk Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Nuri Güler, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek "Bu acıyı ifade etmeye kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

Köşk Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Belediye Başkanı Nuri Güler, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek "Bu acıyı ifade etmeye kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

Köşk Belediyesi, Mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Nuri Güler’in başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketine değinerek hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Yaşanan felaketin ardından destek vermek için bölgeye gittiğini ifade eden Başkan Güler, "Ne yazık ki 6 Şubat günü ülkemiz, yüzyılın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya geldi. 10 binlerce insanımız hayatını kaybetti, 100 binlerce insanımız da evsiz kaldı. Bizim de vatandaşlarımıza destek vermek için afet bölgesine gitme imkanımız oldu. Karşılaştığımız manzara bizim için üzücü bir tecrübeydi. Malatya ve Kahramanmaraş’ın çeşitli ilçelerinde devam eden çalışmalara destek verdik. Zorlu hava şartlarıyla birlikte afetin boyutları o kadar büyüktü ki bu acıyı ifade etmeye kelimeler yetersiz kalıyor. Ben buradan bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Yaralarımızı el birliğiyle en kısa zamanda saracağız. Rabbim, ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten esirgesin, bizlere bir daha böylesi acılar yaşatmasın inşallah" dedi.

Açılış konuşması sonrasında başlayan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.