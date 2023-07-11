Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, aşırı yağışların yol açtığı durumun sel değil heyelanlara bağlı taşkın olduğunu, bu durumun sonucunda Bülbül Deresi üzerindeki köprülerde yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini, dere üzeri ve yatağında bazı kaçak yapılar belirlediklerini ve bunları özellikle ele alacaklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, özellikle Altınordu’da aşırı yağışlar sonucu oluşan durumun sel değil heyelandan kaynaklı taşkın olduğuna dikkat çekti.

“Yağmur yağan yerlerde sorun olmadı, heyelan olan yerlerde sorun oldu”

Bülbül Deresi’ndeki köprüler konusunda yeni düzenlemeler yapmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Güler, “Bu yaşadığımız aslında sel değil, heyelandan kaynaklı bir taşkın. Sel olsa suyu akıtıp gönderiyoruz. Heyelan ile birlikte taşlar, ağaçlar geliyor. Bahçeler göçtü. Bülbül Deremize yukarıdan iki tane bahçe göçünce ağaçlar ile birlikte bambaşka bir durum ortaya çıktı. Bana kalırsa oradaki köprüleri kaldırmamız gerekiyor. Kemer köprü gayet güzel ama araba geçmiyor. Diğerlerinin ise kot farkı var. Ağaçlar bu köprüye takıldı, makineler ile ağaçları zor çıkarttık. Bu anlamda yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Yağmur yağan yerlerde sorun olmadı. Heyelan olan bölgelerde sorunlar yaşandı” dedi.

“Dere üzerlerinde kaçak yapılar var, bunları ele alacağız”

Taşkınlara sebep olan kapalı derelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, dereler üzerinde kaçak yapıların olduğuna dikkat çekti. Bu yapıları da ele alacak çalışmalar gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Güler, “Bu zamana kadar dediğimiz 14 dere aslında 64 dere. Büyüklü küçüklü birbirine bağlı çok dere ve dereciklerimiz var. Kimi yok sayılmış, kiminin üstüne ev yapılmış. Kiminde kaçak yapı var. Kiminin de mahkeme kararı ile yıkılmayı durdurma kararı var. Tarihi yapı diye izin alınmış, yarısı kaçak yapı. Kaçak yapı tarihi yapıya eklemlenmiş. Bunların hepsi bizim ele almamız gereken noktalar” ifadelerine yer verdi.

“Dere yönetimi tek elde toplanmalı”

Öte yandan dere yönetiminin tek elde toplanmasına yönelik değişiklikler yapılacağına değinen Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geldi, İçişleri Bakanımız ile görüştük. Hepsindeki ortak nokta şu; derelerin yönetimi ya DSİ’de olacak ya da belediyelerde olacak. Bir kısmı belediyede bir kısmı DSİ’de olmaması lazım görüşüne varıldı. Bunun için hızlı bir revizyon yapalım dediler. Bundan sonra sık gündeme getireceğimiz konu sel kapanı. 14 tane derenin en üstlerine sel kapanı koyacağız, ağaçları tutacak ve suyu düzenli olarak akıtacak.”

“Zamanında iş makineleri almamız isabetli bir çalışma oldu”

Yaşanan afetlerle ilgili rakamları paylaşan ve alınan derslerle dirençli bir kent oluşturacaklarının altını çizen Başkan Güler, “351 iş yeri, 32 konut, 35 araç zarar gördü. Bunların zarar tespitleri yapıldı. Devletimiz güçlü bunlar giderilecek. 822 kişi 209 iş makinamız ile çalışmalarımızı yapıyoruz. Zamanında iyi ki makinelerimizi almışız, iyi ki mal sahibi olmuşuz. Böyle acil bir anda araba kirala, müteahhit bul, olacak iş değil. Bu da bizim yaptığımız isabetli bir çalışma. Bundan sonra afetlere dirençli şehir oluşturacağız. Aldığımız dersler ile Altınordu öncelikli çalışmalarımıza başlayacağız. İmar planı yaşayan bir konu. Sel oluyor deprem oluyor buna göre ele alıyoruz. Bunları yine birlikte yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Güler, afetin bir an önce izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Ordu Valiliği başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, polislerimiz, jandarmamız, gönüllülerimiz, ilçe belediyelerimiz çok güzel bir çalışma sergiledi. Herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir birliktelik olmasa böyle bir olayın altından çok kısa bir sürede kalkamazdık.”