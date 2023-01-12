Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir programda, Yıldıztepe’de yapmayı planladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında büyük beğenisini kazandığı bildirilen Yıldıztepe Projesi’nin Malatya’ya büyük değer katacağı söyledi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir programda, Yıldıztepe’de yapmayı planladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında büyük beğenisini kazandığı bildirilen Yıldıztepe Projesi’nin Malatya’ya büyük değer katacağı söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TRT GAP Diyarbakır Radyosunda sunuculuğunu Mustafa Yalın’ın yaptığı ‘Bölge Gündemi’ adlı programa konuk oldu. Programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Güder, Yıldıztepe’de yapmayı planladığı ve Çanakkale, İstanbul gibi büyük illerde sadece örneğine rastlanabilen projelerden bir tanesi olduğu bildirilen Yıldıztepe Projesi hakkında dinleyicilere bilgiler verdi. Projeyi, Malatya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunduğunu ve projenin çok beğenildiğini belirten Güder, Battalgazi’nin güzelliğine güzellik katacak projeleri hayata geçirerek ilçede tarihi çalışmalara imza attıklarına vurgu yaptı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan projeye tam not”

İçerisinde, seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı bu vizyon projenin Battalgazi’nin turizm potansiyelini yükselteceğinin altını çizen Güder, “Battalgazi’miz, Doğu Anadolu’nun gözbebeği, Malatya’nın ise iki büyük metropol ilçelerinden bir tanesi. Tarihi dip derinliği M.Ö 7000 yıllara dayanan bir ilçeyiz. Tarihi, kültürü ve yeşili ile ön plana çıkan ilçemizin turizm potansiyelini ön plana çıkaracak çalışmalara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Bölgenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu, sosyokültürel hayatın gelişmesine amacıyla hazırladığımız bu tarihi proje, diğer illere de örnek olacak. Malatya için stratejik bir bölgede hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projemiz ile anten vericilerini de tek bir merkezde toparlamayı hedefliyoruz. Malatya’daki görüntü kirliliğini de ortadan kaldırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın çok beğeneceği ve gönül rahatlığıyla zaman geçirebileceği ve Malatya için büyük önem arz eden bir proje. Malatya’daki bütün anten vericilerinin tek bir merkezde toparlanması hedeflenen bu büyük proje, bölgede de ilk olma özelliği gösteriyor. Daha öncesinde ilgili bakanlıklarımıza projemizi sunduk. Ciddi bir maliyet gerektiren bir proje olduğu için üzerinde titiz bir çalışma yürütmek gerekiyor. Malatya ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da projemizi sunduk. Cumhurbaşkanımız projemizi çok beğendi ve böyle bir yatırımın bölgeye çok yakışacağına dikkat çekti. Gerekli çalışmaların yapılması için ilgili bakanlığa talimatlarını verdi. Çalışmalarımızın neticesinde 500 milyon civarında bir proje bedeli ortaya çıkıyor. İlçe Belediyesi olarak bu maliyetin altından kalkmak tabi ki zor. O yüzden 2023 yılı içerisinde ilgili Bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yapacağız. Çalışmalarımızın sonucunda gerekli destekler ile projemizi Battalgazi’ye kazandırmak istiyoruz. Battalgazi’mizi daha güzel yarınlara hazırlama noktasında gecemizi gündüzümüze kattık. Hizmeti hakkıyla yapmak aştandır. Bizlerde bu sevda ile Battalgazi’mize hizmet etmeyi sürdürüyoruz” dedi.