TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TFF 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak, kulüpteki son gelişmeler üzerine fikir alış verişinde bulundu. Kulüp Başkanı Yaman ve yönetimi ile bir süre sohbet eden Güder, ligde son hafta oynanan Gençlerbirliği maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Boluspor karşısında da sarı-kırmızılı takıma başarı diledi.

“Taşın altına her zaman elimizi koyduk”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güder, “Yeni Malatyaspor herkesin ortak paydasıdır, Malatya’nın ortak paydasıdır. Sevincimizdir, başarısı bizleri sevindirir. Maçlarda mağlup olması bizleri üzer. Malatyalıların hepsini üzer. Geçtiğimiz sezonlarda güzel bir başarı yakalamıştık ama bu başarının devamlılığını sağlayamayınca ligden düştük. Takım kötü günler yaşarken Malatyalı bir delikanlı çıktı ve takıma sahip çıktı. Başkanımızın bu cesareti takdire şayandır. İnşallah bu girdaptan takımımız çıkarak birlik ve beraberlik içinde yeniden kenetlenerek o arzulanan lige geri döneceğiz. Bu noktada başkanımız gerçekten büyük bir gayret sarf ediyor. O arzumuzu, istediğimizi ve hedefimizi başkanımız gerçekleştirmiş olacak. Bu yükün tamamını da başkanımıza yıkmak olmaz. Şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirerek o sinerjiyi yeniden yakalamamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak Malatyaspor’umuz söz konusu olduğu zaman taşın altına elimizi koymaktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Her zaman destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Sarı-kırmızılı takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in desteklerini her daim arkalarında hissettiklerini kaydeden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor’u çok zor şartlar altındayken aldık ve şuan toparlama mücadelesi veriyoruz. Toparlandık sayılırız, az kaldı. Ligde de güzel işler yapıyoruz. Şehrimizin dinamikleriyle birlikte sürekli istişare içerisindeyiz. İnşallah özlenen o günlere yeniden kavuşacağız” diye konuştu.