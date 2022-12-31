Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Alişar Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile birlikte Alişar Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Alişar Mahalle sakinlerinden Sabri Haskul’un konuğu oldu. Ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Güder, kendisine ileten sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları vererek, 2023 yılında ilçedeki hizmet çitasını daha da yukarılara taşıyacağına vurgu yaptı. İnsan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarının önemine vurgu yapan mahalle sakinleri ise İlçenin dört bir yanında başlatılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

Alişar Mahalle Muhtarı Ramazan Dağdeviren, “Bugün Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız mahallemize konuk oldu, bizleri sevindirdiler. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Battalgazi ilçemiz yapılan yatırımlarla hak ettiği değeri buluyor. Milletvekilimize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’deki hizmette dur durak yok”

Battalgazi’de hizmette dur durak tanınmadığına dikkat çeken AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Alişar mahallemiz her zaman AK Partimizin yanında olmuş ve Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermiştir. Alişar mahallemizin bazı sorunlarını vardı ve bu sorunlar bir bir çözüme kavuştu. Doğalgaz sorunu da 2023 yılında çözüme kavuşacak. Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız.”

“Her daim vatandaşlarımızla iç içeyiz”

2023 yılı Battalgazi için önemli bir yıl olacağına vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Bizler halkımızla birlikte siyaset yapıyoruz. Millete efendi değil hizmetkar olmaya gelmiştik ve bu sözümüzü tutmak içinde ilçemizde gece gündüz sahadayız. Alişar mahallemizin ciddi toplulaştırma problemi vardı ve bu sorun için ciddi bütçeler ayrıldı. Battalgazi’de bugüne kadar yapılan hizmet ve güzelliklerde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ve birliktelik ruhunun büyük payı var. 2019 yılında başlattığımız hizmet yolculuğumuzda; ilçemize hizmet sunmaya, hemşerilerimizin yaşam standartlarını arttırmaya gayret gösterdik. Gönüllere dokunduk, çalmadık kapı girmedik ev neredeyse bırakmadık. Elini sıkmadığımız esnafımız, kucaklaşmadığımız vatandaşımız kalmadı. Bugün bizleri ağırlayan mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı da Battalgazi’miz için hizmetlerin arttığı önemli bir yıl olacak. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürdük, bundan sonra da bu aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” Şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de güzel çalışmalara imza atılıyor”

Battalgazi’de örnek hizmetlere imza attıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor ve bunların hepsine şahitlik ediyoruz. Hizmetin gitmediği bir yer yok. Hangi bölgeye gitsek belediyemizin hizmetlerini görüyoruz. Merkezimize en uzak yerlerde bile çalışmalar var, bunlar güzel şeyler. Tabi ki eksiklikler olabilir, bunları da zaten başkanımıza ve bizlere iletiyorsunuz. Bizlerde bunun çözümü için büyük çabalar harcıyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında Türkiye için gecesini gündüzüne katıyor. Yoğun bir tempo ile yol yürüyor. Bütün kadrolar emin olun ki bu tempo ile çalışıyor. Türkiye’nin sıçramasının temelinde bu tempo yatıyor. Önümüzdeki yılda bu bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz. Düğmeyi iyi iliklemek için 2023’e çok iyi hazırlanmak lazım” diye konuştu.