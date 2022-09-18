Daha yaşanabilir bir Battalgazi için ‘Durmak yok yola devam’ sloganını kendine şiar edinen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Şanlıkaya mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, devam eden doğal gaz çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Daha yaşanabilir bir Battalgazi için ‘Durmak yok yola devam’ sloganını kendine şiar edinen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu Şanlıkaya mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek, devam eden doğal gaz çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve onların taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Güder, Malatya Doğal gaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleriyle birlikte Orduzu Şanlıkaya’daki mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyerek, taleplerini tek tek not alan Güder, ilçeye yapılan ve devam eden projeler hakkında vatandaşlara geniş bilgiler vererek, devam eden doğal gaz çalışmaları hakkında da mahalle sakinleriyle istişarede bulundu. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği buluşmaya söz alan muhtar ve mahalle sakinleri, Battalgazi ve Orduzu bölgesinin gelişimden memnun olduğunu ifade ederek, Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Orduzu’ya çok ciddi yatırımlar yapıldığına vurgu yapan Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu bölgemize büyük yatırımlar yapıldı. Birçok gençlik yatırımında startı verildi. Devam eden doğal gaz çalışmalarımız var. Sıkıntılarımız bir bir hallediliyor. Bundan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünde Şanlıkaya’da mahalle sakinlerimizin ile bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

“Orduzu bölgemizi önemsiyoruz”

Orduzu bölgesi için çok emek harcadıklarını ve sıkıntıların tek tek çözüme kavuştuğunun altını çizen Güder, “Bugün Orduzu Şanlıkaya mahallemizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızla istişarede bulunduk. Özellikle göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde ne sorun varsa çözümü noktasında önemli çalışmalar ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Hepimizin de bildiği gibi ilçemizin imar sorunu vardı. Allah’a binlerce kez şükürler olsun ilçemizin imar sorununu çözdük. İmar konusundan tutunda alt yapı sıkıntısına kadar, alt merkezlerden tutunda gençlik yatırımlarına kadar Orduzu bölgemize ciddi yatırımlar yaptık, çok emek harcadık. Bu bölgemizin doğal gaz sıkıntısı vardı ve bunun çalışmalarının startını vermiştik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Şanlıkaya’da bu alanlarımızdan bir tanesi. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu kış Orduzu bölgemizin yüzde 90’ına yakını doğal gazlarını yakacak. Bugün Doğal gaz müdürümüz ile birlikte geldik ve bir sorun varsa eğer nasıl çözebiliriz bunun istişaresini yaptık. Biliyorsunuz bir yere doğal gaz verebilmek için yol aksının ya imar yolu yada kadastro yol boşluğu olarak görünmesi lazım. Bu noktada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi’de bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gecemizi adeta gündüzümüze katmış durumdayız. Bugün bizleri ağırlayan mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Battalgazi’de ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz” dedi.