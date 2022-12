Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, söyleşi programında lise öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlere önemli mesajlar verdi. Söyleşide Başkan Güder, yatırım ve hizmet önceliklerinin başında eğitim ve gençlerin geldiğine vurgu yaptı.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, söyleşi programında lise öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlere önemli mesajlar verdi. Söyleşide Başkan Güder, yatırım ve hizmet önceliklerinin başında eğitim ve gençlerin geldiğine vurgu yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her daim büyük önem verdiği öğrenciler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Güder, Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’nde öğrenim gören lise öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir havada geçen söyleşide, öğrencilerle deneyimlerini paylaşan ve Battalgazi Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana sağlıktan eğitime, imardan ulaşıma, alt yapıdan çevre iyileştirmesine, gençlik ve spor yatırımlarına kadar ilçede hayata geçirdikleri birçok çalışmalar hakkında bilgiler de veren Güder, projelerin Battalgazi’ye olan kazanımlarını bir bir anlattı. Soru ve cevap şeklinde devam eden söyleşide kendisine yöneltilen soruları tek tek cevaplayan Güder, yatırım ve hizmet önceliklerinin başında gençlerin geldiğine de dikkat çekti.

Programda konuşan Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi Okul Müdürü Ekrem Demir, “Okulumuz bir proje okuludur. Eğitim ve öğretimde bu yıl sadece 9 sınıfların eğitime başlayabildik. Bugünde Battalgazi’yi hizmetleri ile tercih edilen ilçeler arasına koymayı başaran Belediye Başkanımız Osman Güder’i öğrencilerimizle buluşturmak istedik. Başkanımızın öğrencilerimizin sorularını cevapladı, taleplerini dinledi ve birikimini paylaştı. Kendilerine şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“Başkanımız bizim en büyük destekçimiz”

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ise “Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisemiz, Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun. Şuanda karşımızda bulunan öğrencilerimiz, geleceğimizin aydınlık yarınlarıdır. İnşallah vatanımıza, bayrağımıza ve ailelerine hayırlı bir evlat olarak yetişirler. Bu okulu ilçemize kazandıran Mehmet Ali Aydınlar’a ve vesile olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız eğitim alanında bizim en büyük destekçimiz. Bugünde öğrencilerimizle güzel bir söyleşi programındayız. Tüm öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizin idealleri bizler için çok kıymetli”

Öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde de bulunan Başkan Güder, “Sevgili gençler, bir kere hayatınızda idealiniz ve hedefiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Olduğunuz yerde kalakalırsınız. Nasıl ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar etki edemezse, hedefi olmayan kişiye de hiç kimse yardım edemez. Geleceğimiz olan değerli öğrencilerimize ilçemize yaptığımız projelerimizi anlattık ve yarınlarına katkı sağlayacak güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Hayatta en önemli şey, insanın kendini anlaması, algılaması ve tanıması. Her gencimizin yeteneğine ve ilgisine göre en az bir konuda çok iyi olması ve mutlaka ilerlemesi gerekiyor. Okulda çok şey öğreniyoruz ama sosyal hayatta da başarı çok çok önemli. Hem kentimize, hem çevremizdeki insanlara ve sevdiklerimize daha faydalı birer birey olmak için moralimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. 24 Ocak depreminden sonra bazı okullarımız hasar görmüştü ve bölgemizde okul eksiği yaşanmıştı. Bu nedenle Mehmet Ali Aydınlar ile görüşerek ilçemize güzel bir eser kazandırma talebimizi ilettik. Kendiside bir okul yaptırmayı düşünüyordu ve ilçemize güzel bir Fen Lisesi kazandırdık. Mehmet Ali Aydınlar’a teşekkürlerimizi iletiyor ve böylesine güzel bir okulun bölgemize kazandırılmasından dolayı yaşadığımız onuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz diyoruz ki, bir yere okul yapılacaksa Battalgazi Belediyesi olarak hemen arazisini bulalım, yer tahsisi yapalım ve yollarını açalım. Bizler her zaman öğrencilerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Yatırımlarımızda Battalgazi Belediyesi olarak eğitime ayrı bir parantez açmış durumdayız. Battalgazi’mizi geleceğe hazırlayacak projelerimizi bir bir hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Özellikle gençlerimizin için Gençlik Merkezleri açtık, kütüphaneler kazandırdık, sportif faaliyetleri için sahalar yaptık. 25 milyonun üzerinde bir gençlik yatırımını ilçemiz ile buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Gurur verici çalışmalara imza attık. Battalgazi’yi geliştirmek, dönüştürmek ve güzelleştirmek bizim görevimiz. Özellikle gençlerimize tavsiyelerimiz var. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve bu okullardan mezun olmak sizin için yeterli olmaması gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi ve birikim anlamında üzerine her geçen gün yeni şeyler koymamız lazım. Kendimizi iyi yetiştirirsek eğer bu ülke ayakta sağlam durabilir. Yaptığımız işin hakkını verelim. Yaptığı için hakkını verenler her zaman başarılı olmuştur, olacaktır da. Unutmayın! Eğitim ve öğretim hayatınızda sizlere başarılıyor diliyorum” dedi.