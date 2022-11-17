Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Başkan Güder, kentsel dönüşüm konusunu Malatya’da ciddi şekilde masaya yatırmak gerektiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarlarla istişare toplantısında konuşan Başkan Güder, kentsel dönüşüm konusunu Malatya’da ciddi şekilde masaya yatırmak gerektiğini belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir yandan sadece bugünü değil geleceği düşünülen projeleri Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de bir bir hayata geçirmeye devam ederken, diğer yandan da ilçede görev yapan muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. İlçede görev yapan muhtarlarla Yeşilçam Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Başkan Güder, onların sorun ve taleplerini dinledi. Sorun ve talepleri bir bir not alan Güder, sorunların çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlar verdi.

“İstişareler ilçemizi güzelleştiriyor”

İstişare toplantılarının önemine dikkat çeken Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Battalgazi ilçesi hepimin ilçesi. İlçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. 2022 yılının son aylarındayız ve 2019 yılından bu yana Battalgazi Belediyemizin verimli çalışmalarına hepimiz şahit oluyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu hizmetler artarak devam edecek. Belediyemiz bizlerle sürekli istişare içerisinde çalışmalar yürütüyor. Bu istişareler ilçemizi daha da güzelleştiriyor. Birlikteliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

“İstişarede bereket vardır”

Battalgazi Belediyesi olarak muhtarlarla birlikte hazırladıkları yol haritasına göre ilerlediklerine dikkat çeken Başkan Güder, “Göreve geldiğimizden bu yana istişarede bereket olduğunu ve muhtarlarımızla birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu belirtmiştik. Bugünde muhtarlarımızla birlikteyiz ve kendilerine davetleri için teşekkür ediyorum. Bizzat vatandaşlar tarafından seçilen ve her biri milletin birer ferdi olan muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerin yerine getirilmesi yolunda yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket eden önemli birer kamu görevlileridir. Bu yüzden ilçemizdeki mahalle muhtarlarımızla bulduğumuz her fırsatta bir araya geliyor, onları dinliyor, istek, görüş ve önerilerine kulak veriyoruz. Sonuçta biz muhtarlarımızla birlikte hazırladığımız yol haritasına göre ilerliyor, ona göre hareket ediyoruz. Battalgazi’mizi tercih edilen ilçeler arasına koymak için gece gündüz yoğun bir gayret ortaya koyuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı Projesi, Eskimalatya Meydan Projesi, Battalgazi Konakları, Derme Deresi Projesi, Çınar Park projesi gibi vizyon projeler başta olmak üzere Kentsel dönüşüm çalışmaları, gençlik yatırımları, alt merkezler oluşturma çalışmaları, çevreyolu altı tabirini ortadan kaldıracak çalışmalar gibi ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Bu yatırım ve hizmetlerimizle artık göç veren değil göç alan bir ilçeyiz. Hangi düzeyde düşünürseniz düşünün buda yapılan çalışmanın sağlıklı olduğu gösteriyor. Bunu daha da yükseltmek hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

“Dönüşüm konusu çok ama çok önemli bir konu”

Kentsel dönüşüm konusunu Malatya’da ciddi şekilde masaya yatırmak gerektiğinin altını çizen Güder, “Hepimizin malumu olduğu üzere Malatya’mız deprem kuşağında ve 2020 yılında ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremden dersler çıkarmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüme özel olarak eğilmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’ya geldiği zamanda konuyu kendisine ilettik. Bölgemizde hasarlı binalarımızın olduğunu ve dönüşümün olmadığını söyledik. Yakın süreçte de sürekli olarak düşük ölçekli depremler yaşanıyor. Allah korusun üst ölçekli bir deprem yaşamamız durumunda o hasarlı binaların büyük bir kısmı yıkılabilir. Battalgazi Belediyesi olarak bizlere bunu iletmek ya da hasarlı binalarda güçlendirme çalışmasının yapılmasını tebliğ etmek düşüyor. Özellikle göreve geldiğim zaman Şehit Fevzi mahallemizde ve Cezmi Kartay caddesinde ciddi bir çalışmam olmuştu. Şehit Fevzi Mahallemizde dönüşüm sürüyor. Cezmi Kartay caddesinde ise 3 yıldır büyük mücadeleler veriyorum. 2020 depreminin ardından Cezmi Kartay caddemizde hasar alan bina sayısı fazla. Bu problemi de Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız bu konuya özel olarak eğilme noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerekli talimatları verdi. Bu sorunlar hepimizin sorunu. Dönüşüm konusunu ciddi olarak masaya yatırıp çözüm bulmamız gerekiyor. Kentsel dönüşüm gereklilik değil zorunluluktur. Bunun yanı sıra Yıldıztepe Projemizi de Cumhurbaşkanımıza sunduk ve projeye sıcak baktı. Yıldıztepe ile ilgili çalışmaların da biran önce yapılması gerektiğini söyledi. İnşallah o projemizi de hayata geçireceğiz ve ilçemize ayrı bir güzellik daha kazandıracağız" diye konuştu.