Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette, yetiştiriciler, gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette, yetiştiriciler, gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Malatya ekonomisinin mihenk taşı olan Canlı Hayvan Pazarı’nı ziyaret ederek bir araya geldiği üreticilere “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunup, taleplerini dinledi. Güder’e ve Tüfenkci’ye ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ve Malatya Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma, üreticilere en güzel hizmeti vermek adına yerel yönetimler olarak gerekli tüm çalışmaların yapıldığına dikkat çektiler.

Güder ve Tüfenkci’ye teşekkür

Canlı Hayvan Pazarı’ndaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, “Üreticilerimiz adına hem belediye başkanımıza hem de milletvekilimize teşekkür ediyorum. AK Parti her zaman üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmuştur. Bakanlığımızın vermiş olduğu çok güzel destekler var. Bazı sorunlarımız var bunları da dile getiriyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ise “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin bu anlamlı ziyareti bizleri mutlu etti. Üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayvancılık çok önemli bir dönemden geçiyor ama gelişmelerden oldukça ümitliyiz. Güzel şeyler olacağına inancımız tamdır. Hayvanclığın önü açık olmalı. Bu anlamda her daim bizlerin yanında olan Başkanımıza ve Milletvekilimize teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma da, “Devamlı yanımızda duran Başkanımız Osman Güder’e ve Milletvekilimiz Tüfenkci’ye teşekkür ediyoruz. Üreticilerimiz yöneticilerimize güveniyor. Eksikliklerimizi gidermek noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bugün ki ziyaretleri bizleri oldukça mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimiz ve üreticilerimizle sürekli iç içeyiz”

Her daim çiftçilerin ve üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ettik. Birlik ve oda başkanlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunlarını dinledik, çözümü noktasında ilgili birimlerimize talimatlarımızı verdik. Özellikle hayvancılıkta üreticilerimizin birinci problemi yem maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Hükümetimizin gübre ve yem fiyatları ile ilgili bir girişimi oldu. Fiyatlar Nisan ayına kadar sabit tutulma kararı alındı. Buda üreticilerimize ciddi katkılar sağladı. Az önce bir vatandaşımızla karşılaştık ve vatandaşımız Dünyanın tek liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu söyledi. Yaparsa AK Parti yapar, çözerse AK Parti çözer. Üreticilerimize hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler çiftçimizin ve üreticilerimizin her daim yanındayız. Sürekli onlarla iç içeyiz” dedi.

“Halkımızla birlikte yol alıyoruz”

Canlı Hayvan Pazarı’nın canlılığından dolayı memnuniyeti dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Bugünde Canlı Hayvan Pazarındaki üreticilerimiz ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Malatya’daki Canlı Hayvan Pazarındaki ticaretin canlılığı bizleri mutlu etti. Gittiğimiz her yerde yapılan olumsuz propagandalara rağmen vatandaşlarımızın dünyada olup biteni yakından takip ettiklerini görmek ve bu algılara inanmadıklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hem çiftçilerimizi hem üreticilerimizi hem de vatandaşlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeme noktasında verdiği sözlerinin yerine geldiğini sevinerek görüyoruz. Gübre ve yem fiyatlarının sabitlenmesi ile beraber piyasaların yeniden istikrara kavuştuğuna şahitlik ediyoruz. Bizler sürekli vatandaşlarımızla iç içeyiz. Nerede bir sorun varsa bizler mutlaka oradayız. Sorunlarımızı çözme noktasında halkımızla birlikte yol alıyoruz” şeklinde konuştu.