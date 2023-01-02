Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Esnaflar Buluşuyor’ projesi çerçevesinde esnaflar ve esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Güder, “Battalgazi’yi değiştirip güzelleştirirken esnafımızın sesine kulak veriyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Esnaflar Buluşuyor’ projesi çerçevesinde esnaflar ve esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Güder, “Battalgazi’yi değiştirip güzelleştirirken esnafımızın sesine kulak veriyoruz" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda esnaf odası başkanlarını ağırladı. Toplantıda esnafları dinleyen ve talepleri not alan Başkan Güder, ilçe genelinde yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Esnaflarla yapılacak istişare ile ilçenin daha da güzel bir hale geleceğini ifade eden Başkan Güder, “Belediyemizin ve odalarımızın sorumlulukları ve yükümlülükleri var. Bunların her birini yerine getirdiğimizde şehrimizde, ilçemizde yaşayanlar daha mutlu olacak ve daha rahat bir hayat süreceklerdir. Onun için hepimizin bu sürece katkı sunması gerekiyor. Şehrin merkezi Battalgazi ilçesinde. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehrin merkezini daha çok nasıl güzelleştiririz, ne katabiliriz bunun çabası gayreti içinde olduk. İlçenin her noktasına dokunmak istiyoruz. Şire pazarında bir çalışma yaptık ve güzel bir çalışmayı bitirdik. Tavuk pazarının olduğu sokağı da nezih bir hale getirdik. O caddeye yaklaşık 16 milyon para harcadık. Bir cadde ne kadar aktif olursa oradaki esnaf rahat eder. Esnaflarımızın yoğun olduğu yer genelde Yeni Cami civarları. Buraları ayağa kaldırmamız lazım. Biz bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yapacağımız çalışmaları vatandaşımıza soruyoruz”

İlçe geneline yapılan yatırımları esnaf oda başkanlarına anlatan Başkan Güder, “Derme deresinde bir ıslah çalışması yapıldı şuan çalışmalar sürüyor. Orduzu güzelleşti. Eskimalatya da çok büyük bir meydan yapıyoruz. Yıldıztepe’de 425 bin m2 alanda çok güzel bir projemiz var. Kırkgöz Sahil Parkını Malatya’mıza kazandırıyoruz. Her bölgenin gelişmesi için bir cazibe merkezi oluşturmaya çalıştık. Bizim amacımız Battalgazi’yi değiştirmek, dönüştürmek, güzelleştirmek. Biz sık sık böyle odalarımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımızla kamu kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, yapmamız gereken şeyler varsa yapmaya çalışıyoruz. Sizler bize vekalet verdiniz belediye başkanlığı için. Gerçek sahipleri sizlersiniz. Bir yerde bir şey yaptığımızda o bölgede anket yapıyoruz. O çalışmayı yaptığımızda bizlere ne katkısı olacak ne gibi zararı olacak. Bu şekilde belediyemizi yönetmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Oda başkanlarından Başkan Güder’e istişare teşekkürü

Toplantıya katılan Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil, yaptııkları hizmetlerden dolayı Güder’e teşekkür ederek, “Battalgazi’ye yapmış olduğunuz hizmetleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Zaten ilçemiz yoğun bir nüfusa sahip. Dolayısıyla büyük hizmetleriniz var” dedi. Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin ise, Başkan Güder’in her zaman esnafın yanında olduğunu kaydederek, “Çözüm odaklı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder’e rahatlıkla ulaşabildiklerini ifade eden Berberler, Kuaförler Ve Güzellik Salonları Oda Başkanı Ramazan Toptaş da “Esnaflarımızın yoğun olduğu bölge Battalgazi bölgesi. Osman başkanımızın göreve gelmesinden bugüne kadar ne zaman ihtiyaç duysak kendisine rahatça ulaşabiliyoruz. Taleplerimizi elinden geldiği kadar ekibiyle birlikte çözüme kavuşturmuştur. Biz göreve geldiğimizden beri ilk defa böyle bir organizasyon görüyorum.” dedi.

Malatya Kadın Girişimciler Başkanı Ayşe Yıldırım Özceyhan ise Battalgazi’nin her geçen gün daha çok gelişip büyüdüğünü ifade ederek, “Kadınlarımıza ve esnaflarımıza ne kadar değer verdiğinizi bir kez daha bizlere gösterdiniz. Bu nazik davetinizden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi. Battalgazi’nin medeniyetin kalbi olduğunu ifade eden Malatya Güzellik Uzmanları Dernek Başkanı Ayten Yıldırım toplantı için Başkan Güder’e teşekkür etti.