Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Seramik Atölyesini, kursiyerlerin hazırladıkları eserleri inceledi.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Seramik Atölyesini, kursiyerlerin hazırladıkları eserleri inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde Hasan Basri Türbesi’nin karşı kısmında Belediye bünyesinde açılan Seramik Atölyesini gezdi. Eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuru harcayarak hazırladığı eserleri yakından inceleyen Güder, eğitmenlerden çalışmalar hakkında genel bilgiler aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Başkan Güder, “Battalgazi Belediyemizin sanatsal faaliyetleri çerçevesinde açmış olduğu atölyelerimizi inceliyoruz. Bu atölyemiz faaliyetlerine Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda yapıyorlardı. Atölyemizi daha geniş bir alana taşıma için Hasan Basri Türbesi’nin karşı kısmında Belediyemize ait olan binamıza taşıdık. Battalgazi dediğimiz zaman ilk olarak akla tarih, kültür ve medeniyetler geliyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz, seramik atölyemizde kursiyerlerimiz ile birlikte tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi yansıtan çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bir yandan unutulmaya yüz tutmuş sanatımızı gelecek nesillere aktarırken diğer yandan da hediyelik eşyalar üretiyorlar. Hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” dedi.